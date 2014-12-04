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Yaşam

TEOG puanı tutmadan çocuğunu başka bir okula nakletti

29 Kasım Cumartesi günü lisenin boş kontejanını kontrol eden bazı veliler, okulun taban puanının bir anda 480.8981’e düştüğünü gördü

04 Aralık 2014 12:12

24 Kasım Pazartesi günü e-okul üzerinden açıklanan sonuçlarda İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nin 9’uncu sınıf nakil kontenjanı ‘sıfır’, TEOG taban puanı da 490 olarak görünüyordu. Daha sonra okul yöneticilerinden birinin TEOG puanı tutmadan, sitemdeki bir açıkla çocuğunu İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nin 9’uncu sınıfına kaydettirdiği iddia edildi.

Hürriyet'ten Gönül Koca'nın haberine göre, çocuğunu bu okula göndermek isteyen veliler, okulda kontenjan olmadığı için başvuru yapmadı. Fakat 29 Kasım Cumartesi günü lisenin boş kontejanını kontrol eden bazı veliler, okulun taban puanının bir anda 480.8981’e düştüğünü gördü. Olayı araştıran veliler şu bilgilere ulaştı:

 

Boş kontenjana idareci kendi çocuğunu yerleştirdi

 

27 Kasım Perşembe günü 15.30’da Atatürk Fen Lisesi’nin 9’uncu sınıfından bir öğrenci, özel okula gitmek için nakil dilekçesi verdi. Öğrencinin dilekçesi 10-15 dakika içinde sisteme işlendi. Nakil başvurularının bitmesine 1 saat kala bütün işlemler tamamlandı ve İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nin 9’uncu sınıfında bir kişilik boş kontenjan oluştu. Lisenin idarecilerinden biri de boş kontenjanı görür görmez hemen kendi çocuğu için nakil başvurusunda bulundu. Böylece başvuru yapan tek öğrencinin kaydı cuma günü alındı. Son dakika yapılan nakil başvurusu kafaları karıştırdı.

 

İstanbul Atatürk Fen Lisesi Müdürü Muzaffer Güneş, “Mevzuat değil ama etik açıdan sorun olduğunu düşünüyorum. E-Okul sisteminin açığı” dedi.

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