'Yap boz tahtası'na dönen Milli Eğitim'de TEOG için bir kez daha yeni formül

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, bu yıl TEOG yerleştirmelerinde yaşanan krizi çözmek için özel okullara yeni bir formül uygulamayı düşündüklerini söyledi, “Özel okullara erken kayıt sistemi getirip, bu tarihi sınırlayacağız. Bir özel okula kayıt yaptıran öğrenci devlete ancak nakille geçebilecek. Kayıt yaptırdığı sistemde görüldüğü için devlet okulunu tercih edemeyecek” dedi.

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın habereine göre, geçen yıl hem özel hem de devlet okullarına aynı anda kayıt yaptırıldığı için sürekli kontenjanların dolup boşaldığını belirten Tekin, yeni formülü şöyle açıkladı:

“TEOG sonuçları açıklandıktan sonra, öğrencilerin yerleştirme puanları belli olduğu ilk hafta, özel okulların kayıt takvimi başlatılacak. Bu süre en fazla 1 hafta olacak. Temmuzun ilk haftasında sonuçları ilan edip, aynı haftada özel okullara kayıt için süre verilecek. Bu sürede hem özel okullar hem de açık liseye gitmek isteyenler tercih edecekleri okullara kayıt yaptıracak. Kaydını yapan öğrenciler, devlet okullarının listesinden çıkacak. Bu nedenle veliler iyice düşünüp, gideceği okula kesin karar verip, kaydını buna göre yapacak. Bu formüle göre, özel okula kesin kayıt yaptıran öğrencinin adı e-okul sisteminde görülecek. Böylece öğrenci devlet okuluna otomatik olarak yerleştirilemeyecek. Sisteme göre çocuğunun özel okula gitmesine karar veren veliler kaydını yaptırınca, devlet okulları listesinde ismi olmayacak. Özel okula kayıt yaptıran öğrencinin devlete geçişi ancak nakil yoluyla olacak. Nakilde de puan üstünlüğüne göre öğrenci yerleştirilecek. Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da okullardaki boş kontenjanlara öğrenciler okulun taban puanı dikkate alınmadan puan üstünlüğüne göre yerleştirilmeye devam edecek.

Açıktan normal liseye geçiş

Bakanlık önümüzdeki dönem açık liselilere de önemli bir şans tanıyor. Buna göre açık lise öğrencilerine örgün eğitime, yani meslek ya da Anadolu lisesine geçiş hakkı tanınacak. Bu değişikliğe göre açık meslek lisesinde okuyan öğrenci isterse örgün bir meslek lisesine, açık imam hatip lisesinde okuyan öğrenci örgün imam hatip lisesine, açık lise programında okuyan da Anadolu lisesine geçebilecek. Bu geçişlerde puan üstünlüğü esas alınacak.

49 bin öğretmen yer değiştirecek

Aynı okulda 12 yıl görev süresini dolduran öğretmen sayısı 49 bin. Rotasyonla birlikte 49 bin öğretmen de yer değiştirmiş olacak. Eğer 8 yılını dolduran öğretmenlere rotasyon gelseydi bu sayı 90 bin olacaktı. Rotasyon iller arasında değil, aynı ilin ilçeleri arasında yapılacak. Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği taslağında yapılacak değişiklikle rotasyona girecek öğretmenler illere göre farklı uygulamaya tabii olacak. Bu durumda aynı okulda 12 yılını doldurmuş bir öğretmen tercih ettiği ilçelere öncelikle atanacak. Bu atama şehirlere göre değişiklik gösterecek. Öğretmenler metropol ilçeler arasında tercih yapabilecek. Ancak İstanbul için henüz ayrıntıları kesinleşmeyen bir başka formül bulunacak.”