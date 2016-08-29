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Eğitim

TEOG ikinci nakil sonuçları açıklandı

Üçüncü ve son nakil dönemi için tercih başvuruları başladı

29 Ağustos 2016 16:32

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılan yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi sonuçları açıklandı, aynı zamanda üçüncü ve son nakil dönemi için tercih başvuruları da başladı. Öğrenciler 2 Eylül akşamına kadar nakil tercihi yapabilir. Sonuçları 5 Eylül’de açıklanacak.

Yerleştiği okuldan memnun olmayan veya tercihlerinin hiçbirine yerleşemeyerek otomatik olarak kaydı açık liseye yapılan öğrencilere, nakil döneminde üç tercih hakkı veriliyor. Nakillerde il veya ilçe sınırlaması olmuyor. Uzmanlar, üç tercih hakkının verileceği nakil sürecinde adaylara, yüzdelik başarı dilimlerinin çok üzerindeki liselere girmelerinin oldukça düşük bir olasılık olduğunu hatırlatıyor.

TEOG ikinci nakil sonuçları için tıklayınız

 

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TEOGnakil sonuçları açıklandı

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