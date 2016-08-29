TEOG ikinci nakil sonuçları açıklandı

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılan yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi sonuçları açıklandı, aynı zamanda üçüncü ve son nakil dönemi için tercih başvuruları da başladı. Öğrenciler 2 Eylül akşamına kadar nakil tercihi yapabilir. Sonuçları 5 Eylül’de açıklanacak.

Yerleştiği okuldan memnun olmayan veya tercihlerinin hiçbirine yerleşemeyerek otomatik olarak kaydı açık liseye yapılan öğrencilere, nakil döneminde üç tercih hakkı veriliyor. Nakillerde il veya ilçe sınırlaması olmuyor. Uzmanlar, üç tercih hakkının verileceği nakil sürecinde adaylara, yüzdelik başarı dilimlerinin çok üzerindeki liselere girmelerinin oldukça düşük bir olasılık olduğunu hatırlatıyor.

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