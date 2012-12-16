T24 LogoT24 Logo
Gündem

Teodora Doni açlık grevine son verdi

Teodora Doni: Çok değer verdiğim, takdir edip sevdiğim Atasoy Müftüoğlu'nun ricasını kıramadım

16 Aralık 2012 14:11

Yeni Şafak'taki yazılarına son verildikten sonra açlık grevine başlayan Teodora Doni, eylemine 31'inci gününde son verdi.

Teodora Doni, açlık grevine başladığını Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Esra Arsan'ın twitter'daki hesabı aracılığıyla duyurmuştu.

Yeni Şafak'taki yazılarına son verilen Doni, tek isteğinin gazeteden yazılarına neden son verildiğine dair bir açıklama olduğunu söylemişti.

Önce TimeTürk'te, 5 Ekim 2009'dan itibaren Yeni Şafak'ta yazan Doni'nin gazetedeki son yazısı "Bırak haksızlığa boyun eğeni" başlığıyla 24 Eylül 2012'de yayımlanmıştı.

Araştırmacı-yazar Atasoy Müftüoğlu'nun aradığı Teodora Doni "Çok değer verdiğim, takdir edip sevdiğim Atasoy bey'in ricasını kıramadım" dedi.

Doni'nin eşi Sıtkı Caney de gayret sarf eden herkese teşekkür etti.


Doni: Hiç kimse açıklama yapmadı veya özür dilemedi


Doni, T24'ten Hazal Özvarış'a yaptığı açıklamada, "Yeni Şafak'ta son yazım 24 Eylül'de yayınlandı. Bundan sonraki yazım  yayımlanmadı. Yayınlanmayan yazı siyasi değil, edebi bir eleştiriydi. Yazının yayınlanmamasına ilişkin gazete yönetimi hiçbir açıklama, özür veya geri bildirimde bulunmadı. Bunun üzerine ben de 28 Ekim'de açlık grevine başladım" demişti.

Doni gazeteden sadece bir açıklama beklediğini belirterek şöyle konuşmuştu:

" Tek istediğim gazeteden yazımın neden yayımlanmadığına dair bir açıklama. Açlık grevinin kamuoyu tarafından bilinmesini de istemiyordum. Gazetem hakkında söylediklerimin çarpıtılarak farklı yerlere çekilmesini istemedim. Gazeteden gelmesini beklediğim özür ve açıklamanın kamuoyu baskısından kaynaklanmasını tercih  etmedim, etmiyorum."

 

'İlkeli ve onurlu bu duruşu selamlıyorum'

 

T24 yazarı Ömer F. Gergerlioğlu, Yeni Şafak'taki yazılarına son verildikten sonra açlık grevine başlayan eylemine 31'inci gününde son veren  Teodora Doni ile ilgili olarak, "İlkeli ve onurlu bu duruşu selamlıyorum. Bu grevi Yeni Şafak genel yayın yönetmeni tel ile arayarak bitirmeliydi. Doni istediği özürü alamadıysa da gereken mesajı verdi. Araştırmacı-Yazar, mütefekkir Atasoy Müftüoğlu tarafından aranan Teodora Doni 'Çok değer verdiğim, takdir edip sevdiğim Atasoy bey'in ricasını kıramadım' dedi. Eşi Sıtkı Caney'le görüştüm. Bu konu için gayret sarf eden herkese teşekkür ediyor" dedi.

ETİKETLER

teodora doniaçlık greviyeni şafak

İlgili Haberler

Yeni Şafak'ta yazılarına son verilen Teodora Doni açlık grevinde!

Yaklaşık bir aydır açlık grevinde olduğunu T24'e doğrulayan Doni: Tek isteğim Yeni Şafak'tan yazılarıma neden son verildiğine dair bir açıklama...

İşte açlık grevindeki Teodora Doni'nin Yeni Şafak'ta yayımlanmayan yazısı

'Tek isteğim Yeni Şafak'taki yazılarıma neden son verildiğine dair bir açıklama ' diyen Doni, yaklaşık bir aydır açlık grevinde...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24