Teodora Doni açlık grevine son verdi

Yeni Şafak'taki yazılarına son verildikten sonra açlık grevine başlayan Teodora Doni, eylemine 31'inci gününde son verdi.

Teodora Doni, açlık grevine başladığını Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Esra Arsan'ın twitter'daki hesabı aracılığıyla duyurmuştu.

Yeni Şafak'taki yazılarına son verilen Doni, tek isteğinin gazeteden yazılarına neden son verildiğine dair bir açıklama olduğunu söylemişti.

Önce TimeTürk'te, 5 Ekim 2009'dan itibaren Yeni Şafak'ta yazan Doni'nin gazetedeki son yazısı "Bırak haksızlığa boyun eğeni" başlığıyla 24 Eylül 2012'de yayımlanmıştı.

Araştırmacı-yazar Atasoy Müftüoğlu'nun aradığı Teodora Doni "Çok değer verdiğim, takdir edip sevdiğim Atasoy bey'in ricasını kıramadım" dedi.

Doni'nin eşi Sıtkı Caney de gayret sarf eden herkese teşekkür etti.



Doni: Hiç kimse açıklama yapmadı veya özür dilemedi



Doni, T24'ten Hazal Özvarış'a yaptığı açıklamada, "Yeni Şafak'ta son yazım 24 Eylül'de yayınlandı. Bundan sonraki yazım yayımlanmadı. Yayınlanmayan yazı siyasi değil, edebi bir eleştiriydi. Yazının yayınlanmamasına ilişkin gazete yönetimi hiçbir açıklama, özür veya geri bildirimde bulunmadı. Bunun üzerine ben de 28 Ekim'de açlık grevine başladım" demişti.

Doni gazeteden sadece bir açıklama beklediğini belirterek şöyle konuşmuştu:

" Tek istediğim gazeteden yazımın neden yayımlanmadığına dair bir açıklama. Açlık grevinin kamuoyu tarafından bilinmesini de istemiyordum. Gazetem hakkında söylediklerimin çarpıtılarak farklı yerlere çekilmesini istemedim. Gazeteden gelmesini beklediğim özür ve açıklamanın kamuoyu baskısından kaynaklanmasını tercih etmedim, etmiyorum."

'İlkeli ve onurlu bu duruşu selamlıyorum'

T24 yazarı Ömer F. Gergerlioğlu, Yeni Şafak'taki yazılarına son verildikten sonra açlık grevine başlayan eylemine 31'inci gününde son veren Teodora Doni ile ilgili olarak, "İlkeli ve onurlu bu duruşu selamlıyorum. Bu grevi Yeni Şafak genel yayın yönetmeni tel ile arayarak bitirmeliydi. Doni istediği özürü alamadıysa da gereken mesajı verdi. Araştırmacı-Yazar, mütefekkir Atasoy Müftüoğlu tarafından aranan Teodora Doni 'Çok değer verdiğim, takdir edip sevdiğim Atasoy bey'in ricasını kıramadım' dedi. Eşi Sıtkı Caney'le görüştüm. Bu konu için gayret sarf eden herkese teşekkür ediyor" dedi.