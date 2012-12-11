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Yeni Şafak'ta yazılarına son verilen Teodora Doni açlık grevinde!

Yaklaşık bir aydır açlık grevinde olduğunu T24'e doğrulayan Doni: Tek isteğim Yeni Şafak'tan yazılarıma neden son verildiğine dair bir açıklama...

11 Aralık 2012 18:39

Hazal Özvarış

 

Teodora Doni'nin Yeni Şafak'taki yazılarına son verildikten sonra açlık grevine başladığı ortaya çıktı. Yaklaşık bir aydır açlık grevinde olduğunu T24'e doğrulayan Doni, "tek isteğinin gazeteden yazılarına neden son verildiğine dair bir açıklama olduğunu" söyledi.  

Romanya asıllı Teodora Doni, yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Önce TimeTürk'te, 5 Ekim 2009'dan itibaren Yeni Şafak'ta yazan Doni'nin gazetedeki son yazısı "Bırak haksızlığa boyun eğeni" başlığıyla 24 Eylül 2012'de yayımlandı. Doni'nin açlık grevine başladığını Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Esra Arsan, Twitter'daki hesabından duyurdu. T24'ün ulaştığı Teodora Doni, süreci şöyle anlattı:

"Öncelikle çok şaşkınım, hakikaten çok yoruldum dünden beri, insanlara cevap vermekten. Sayın Mehmet Atak benim durumumu öğrenince onlarca isme mail gönderip durumumu anlatmaya çalışmış. O maili bana da göndermişti ve ben de okudum, biraz karışık anlatmış. Bu yüzden yanlış anlaşılma olmasın diye, sadece bilgi olsun diye söylüyorum. Yeni Şafak'ta son yazım 24 Eylül'de yayınlandı. Bundan sonraki yazım  yayımlanmadı. Yayınlanmayan yazı siyasi değil, edebi bir eleştiriydi. Yazının yayınlanmamasına ilişkin gazete yönetimi hiçbir açıklama, özür veya geri bildirimde bulunmadı. Bunun üzerine ben de 28 Ekim'de açlık grevine başladım."

Gazete yönetiminin bundan haberdar olup olmadığını sorduğumuz Doni, "Hayır, bilmelerini de istemedim. Ben herhangi bir baskı olmadan bu açıklamayı yapmalarını umdum. Ama 10. günde bazı arkadaşlarım benim haberim olmadan gazete yönetimini durumdan haberdar etmişler. Bir süre sonra, dolaylı yollardan gazetenin bir açıklama yapacağı söylendi. Bunun üzerine ben de açlık grevine 21. gününde ara verdim. İlk başta sıvı da almıyordum. Ancak açıklama yapılmayınca greve tekrar başladım" dedi. 

Açlık grevini B vitamini ve şekerli su ile sürdüren Teodora Doni, doktor bir arkadaşının telefonda sık sık kendisini aradığını ve sağlığı için konuştuklarını belirtti. "Ufak tefek ağrılarım oluyor ama dayanılmaz bir acım yok" diyen Doni sözlerine şöyle devam etti: 

"Ben bir Müslüman'ım. Yapılanların, gönderilen maillerin kayıtları var. Yalan söylemek asılsız suçlamalar yapmak bana yakışmaz. Tek istediğim gazeteden yazımın neden yayımlanmadığına dair bir açıklama. Açlık grevinin kamuoyu tarafından bilinmesini de istemiyordum. Gazetem hakkında söylediklerimin çarpıtılarak farklı yerlere çekilmesini istemedim. Ancak haberim olmadan Sayın Atak birçok kişiye durumuma ilişkin mail atmış. Kendisine kızmıyorum, ama bunu ben istemedim. Gazeteden gelmesini beklediğim özür ve açıklamanın kamuoyu baskısından kaynaklanmasını tercih  etmedim, etmiyorum." 

Teodora Doni, durumundan bir maille sadece bazı Yeni Şafak yazarlarını haberdar ettiğini ve durumu gazeteden birçok kişinin bildiğini söyledi. Doni, "Şunu net söyleyebilirim; ne gazete yönetiminden, ne yazarlardan ne muhabirlerden, hiç kimse beni aramadı, bilgi istemedi" dedi.

 

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