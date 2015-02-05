Tenten'in kapağı 2.5 milyon Euro'ya satıldı

Fransız çizer Hergé’nin tasarladığı, Tenten’in 1942'de yayımlanan L’Etoile mystérieuse (Gizemli Yıldız) adlı albümünün orijinal kapak çizimi 2,5 milyon Euro’ya el değiştirdi. Alıcının ismi açıklanmadı.

Belçika'daki çizgi roman fuarında düzenlenen açık artırmada satılan kapakta Tenten ve köpeği Milu deniz kıyısında dev bir mantara hayretle bakışı var.

1942’de yayımlanacak Gizemli Yıldız albümü için Hergé’nin tasarladığı kapak, şimdiye kadar Tenten için ödenen en yüksek ikinci fiyat oldu. Geçtiğimiz yıl Hergé’nin bir başka Tenten çizimi 2,6 milyon Euro’ya alıcı bulmuştu.