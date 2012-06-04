T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tenten'e müzayedede rekor fiyat: 1.6 milyon dolar

Belçikalı illüstratör Herge’in yaptığı 1932 tarihli Tenten çizgi romanının kapağı Paris’te düzenlenen bir müzayedede yaklaşık 3 milyon liraya satılarak rekor kırdı

04 Haziran 2012 15:52

Tenten çizgi romanının 1932 tarihli kapak çizimi, Paris’te düzenlenen müzayedede 1.6 milyon dolara (yaklaşık 3 milyon lira) satılarak rekor kırdı.

Belçikalı yazar ve illüstratör Herge’in çizdiği Tenten Amerika’da kapağı, 2008’de 764 bin avroya (yaklaşık 1.5 milyon lira) satılan aynı parçanın rekorunu kırdı. Kapak çizimi, genç Tenten’i kovboy gibi giyinmiş ve köpeği Snowy’nin yanında gösterirken, ellerinde baltalarla Amerikalı yerliler ona doğru sürünerek yaklaşıyor.


Amaç rekor değilmiş


1983’te hayatını kaybeden ve asıl adı Georges Remi olan Herge’in Hint mürekkebi ve guaj boya kullanarak yaptığı çizim, günümüze kalan beş eserden biri. Söz konusu beş çizimden yalnızca ikisi özel koleksiyonlarda bulunuyor. Çizimi satın alan koleksiyonerin kimliği gizli tutulurken, müzayedede koleksiyoneri temsilen bulunan Didier satıştan sonra Reuters’a yaptığı açıklamada, “Eğer daha az bir paraya satın alabilseydi sanırım daha mutlu olurdu” dedi. Amacın rekor kırmak değil, her şeyden önce eseri almak olduğunu söyleyen Didier, “Buraya dünya rekoru kırmak için gelmiyorsunuz, bunun hiçbir anlamı yok” dedi.

Cumartesi günü yapılan satışta, Tenten taslakları ve Ay’a ilk ayak basan Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve astronot Michael Collins’in imzaladığı Explorers on the Moon’un bir kopyası da bulunuyordu.

ETİKETLER

Tenten

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24