Tenten'e müzayedede rekor fiyat: 1.6 milyon dolar

Tenten çizgi romanının 1932 tarihli kapak çizimi, Paris’te düzenlenen müzayedede 1.6 milyon dolara (yaklaşık 3 milyon lira) satılarak rekor kırdı.

Belçikalı yazar ve illüstratör Herge’in çizdiği Tenten Amerika’da kapağı, 2008’de 764 bin avroya (yaklaşık 1.5 milyon lira) satılan aynı parçanın rekorunu kırdı. Kapak çizimi, genç Tenten’i kovboy gibi giyinmiş ve köpeği Snowy’nin yanında gösterirken, ellerinde baltalarla Amerikalı yerliler ona doğru sürünerek yaklaşıyor.



Amaç rekor değilmiş



1983’te hayatını kaybeden ve asıl adı Georges Remi olan Herge’in Hint mürekkebi ve guaj boya kullanarak yaptığı çizim, günümüze kalan beş eserden biri. Söz konusu beş çizimden yalnızca ikisi özel koleksiyonlarda bulunuyor. Çizimi satın alan koleksiyonerin kimliği gizli tutulurken, müzayedede koleksiyoneri temsilen bulunan Didier satıştan sonra Reuters’a yaptığı açıklamada, “Eğer daha az bir paraya satın alabilseydi sanırım daha mutlu olurdu” dedi. Amacın rekor kırmak değil, her şeyden önce eseri almak olduğunu söyleyen Didier, “Buraya dünya rekoru kırmak için gelmiyorsunuz, bunun hiçbir anlamı yok” dedi.

Cumartesi günü yapılan satışta, Tenten taslakları ve Ay’a ilk ayak basan Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve astronot Michael Collins’in imzaladığı Explorers on the Moon’un bir kopyası da bulunuyordu.