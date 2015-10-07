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Kültür-Sanat

'Tenten Şanghay'da' çizimi 1,2 milyon dolara satıldı

Çizim, Hergé'nin başyapıtı kabul edilen Mavi Lotus'tan alınma

07 Ekim 2015 02:21

Belçikalı sanatçı Hergé'nin yarattığı Tenten'in ender çizimlerinden biri, Hong Kong'daki bir açık artırmada 1,2 milyon dolara (yaklaşık 3.5 milyon TL) satıldı. Çizim, Tenten'in Şanghay'daki maceralarını konu alan "Mavi Lotus" adlı kitaptan alınma.

BBC Türkçe'nin haberine göre, açık artırmayı Fransız müzayede salonu Artcurial düzenledi. Çizimin özel bir şahsın sahip olduğu kitaptan alınma tek orijinal çizim olduğu ve bir Asyalı koleksiyoncu tarafından satın alındığı kaydedildi.

Artcurial'ın bu daldaki uzmanı Eric Leroy, "Mavi Lotus, uzmanlarca Hergé'nin başyapıtı kabul ediliyor. 1930'larda Avrupa'da Çin'den söz etmek pek yaygın birşey değildi" dedi. Artcurial, Mayıs ayında da Paris'te, "Tenten Amerika'da"nın elle yapılmış kapağının, komisyonlar da dahil 2,65 milyon euro (yaklaşık 7.5 milyon TL) ile rekor fiyata satılmasını sağlamıştı.

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