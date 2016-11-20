Tenten çizimi 1 milyon 550 bin avroya satıldı

Efsanevi çizgiroman karakteri Tenten'in "Aya ayak basıldı" isimli macerasına ait bir kara kalem çizim, 1 milyon 550 bin avroya alıcı buldu.

Belçikalı Georges Prosper Remi ya da diğer ismiyle Herge'nin çizeri olduğu Tenten'in Maceraları'na ait bir kara kalem çalışma, Fransa'da 1 milyon 550 bin avroya satıldı.

Artcurial Müzayedeevi'nin Paris ofisinde yapılan satışta, Tenten serisinin aydaki maceralarını anlatan ve Türkçe'ye "Aya ayak basıldı" olarak çevirilen "On est marche sur lune" isimli eserine ait siyah beyaz kare kalem çalışması, 1 milyon 550 bin avroya (5 milyon 527 bin Türk lirası) Avrupalı bir koleksiyoncu tarafından satın alındı.

Çin mürekkebiyle çizilmiş eserde, astronot kıyafeti giymiş Tenten, köpeği Milu ve arkadaşı Kaptan Haddock, ay üzerinde incelemeler yaparken resmedilmişti.

Müzayedeevi, eserin değerini 700 bin ila 900 bin avro arasında belirlemişti.

"Aya ayak basıldı" isimli çizgi roman, 1954'de piyasaya sürülmüş ve Tenten, aya ilk ayak basan astronot Neil Armstrong'dan önce aya çıkma şansını yakalamıştı.

20. yüzyıl Avrupa çizgi romanlarının en ünlülerinden biri kabul edilen Tenten'in Maceraları, 1929'da Herge tarafından çizilmişti. Genç bir gazeteci ve gezgin olan Tenten ile köpeği Milu'nun maceraları, 50'den fazla dile çevrilmiş ve 200 milyondan fazla satışa ulaşmıştı.