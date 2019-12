-''Tenten'', 4 Kasım'da beyazperdede İSTANBUL (A.A) - 29.10.2011 - Yönetmen Steven Spielberg, ''Herge'' takma adıyla eser veren Belçikalı yazar Georges Remi'nin çizgi roman kahramanı ''Tenten''in maceralarını ilk kez beyazperdeye taşıdı. Ölümsüz bir pop kültür simgesi haline gelen karakterin 3 boyutlu serüveni, 4 Kasım'da vizyona girecek. Günümüzün en yenilikçi öykü anlatıcılarından Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg ve Oscar ödüllü yapımcı Peter Jackson, 3D teknolojisinden sonuna kadar yararlanan bir sinema olayına imza attı. İkili, aksiyon, mizah ve baş döndürücü öykü anlatımından oluşan, insanları kuşaklar boyunca heyecanlandırmış klasik serüvenlere görkemli bir şekilde yeniden hayat veren ''Tenten'in Maceraları/The Adventures of Tintin'' filmini ortaya çıkardı. Senaryosunu Steven Moffat, Edgar Wright ve Joe Cornish tarafından ''Herge''nin eseri ''The Adventures of Tintin''den esinlenerek yazıldı. Filmin yapımcılığını Steven Spielberg, Peter Jackson ve Kathleen Kennedy üstlenirken, Ken Kamins, Herge Ailesi'ni temsilen Nick Rodwell ve Stephane Sperry yürütücü yapımcı olarak görev aldı. Filmde ''Tenten'' rolünde Jamie Bell, ''Kaptan Haddock'' rolünde Andy Serkis, ''Sakharine'' rolünde Daniel Craig, ''Dupont'' rollerinde Nick Frost ve Simon Pegg, ''Filocelle'' rolünde Toby Jones, ''Tom'' ve ''Allan'' rollerinde Mackenzie Crook ve Daniel Mays ile ''Ben Salaad'' rolünde Gad Elmaleh yer aldı. ''Tenten'in Maceraları'', dünya çapında RealD 3D ve IMAX 3D teknolojileri ile Sony Pictures Entertainment ve Paramount Pictures tarafından gösterime sokulacak. -Filmin konusu- ''Herge'' takma adıyla eser veren Belçikalı yazar Georges Remi'nin yarattığı, uluslararası beğeni kazanmış ve unutulmaz karakterleri temel alan filmin öyküsü şöyle: ''Doyumsuz bir meraka sahip genç muhabir Tenten ile sadık köpeği Milu, bir sırra ev sahipliği yapan maket gemi bulur. Asırlık bir gizemin içine çekilen Tenten, İvan İvanoviç Sakharine'in hedefi olur. Bu şeytani kötü adam, Tenten'in Kızıl Rackham adlı korsana ait paha biçilmez hazineyi çaldığına inanmaktadır. Ancak köpeği Milu'nun, nemrut ve geçimsiz Kaptan Haddock ile Dupond ve Dupont adlı sarsak dedektiflerin yardımıyla Tenten dünyayı dolaşarak nefes kesen bir kovalamaca sonunda düşmanlarını atlatıp, Tekboynuz'un son istirahatgahını bulacaktır. Bu gemi enkazı, muazzam bir servet veya kadim bir lanet barındırmaktadır.'' Çizgi roman kahramanı Tenten, dünyanın dört bir yanında yürekleri durduracak bir dizi serüvenle küresel bir fenomen haline geldi. Bu gözüpek muhabir, garip saç modeli ve en heyecanlı durumlarda daima doğru olanı yapmasını sağlayan cesaretiyle dünyanın her yerindeki genç okurların kahramanı, sanatçıların ise esin kaynağı oldu. Georges Remi'nin yazıp çizdiği ''Tenten'' çizgi romanları farklı kültürlerde, birçok nesilde ve hatta savaşın yıkıp geçtiği sınırlarda kendine yer buldu. Ölümsüz bir pop kültür simgesi haline gelen karakterin serüvenleri 100'den fazla dile çevrildi ve 250 milyondan fazla sattı.