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Tenisi bıraktı, modellik yapmaya başladı; paylaştığı fotoğraflar için hakaret dolu mesajlar aldı!

10 Kasım 2020 16:50

Yaşadığı sırt sakatlığı nedeniyle henüz 19 yaşında tenis kariyerini noktalayan ve modellik yapmaya başlayan Sofya Zhuk, paylaştığı yarı çıplak pozuna yapılan binlerce hakaret içerikli yoruma tepki gösterdi.

15 yaşında Wimbledon'da gençler şampiyonluğu kazanmasına karşın yaşadığı sırt sakatlığı nedeniyle 19 yaşında tenis kariyerini noktalamak zorunda kalan Sofya Zhuk, ABD'ye yerleşerek modellik yapmaya başladı.

Sofya Zhuk, tenis kariyerini bitirdikten sonra sporsuz da yaşayabildiğini söylerken, "Spor kariyerim sona erdiği için depresyona girmek yerine modellik yaparak hayatımı devam ettiriyorum ve bu tarz pozlar paylaşmam gayet normal ancak insanların bu şekilde tepki vermesini anlayamıyorum" dedi.

 

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