Teneke oyuncaklara ilgi büyük

Açıldığı 15 Nisan tarihinden bugüne toplam 60.000 ziyaretçi sayısına ulaşan “Yalvaç Ural Teneke Oyuncaklar Sergisi” yoğun ilgi üzerine, sergiye koleksiyondan eklenen yeni oyuncaklarla Rahmi M. Koç Müzesi Fenerbahçe Vapuru’nda 30 Eylül 2009 tarihine kadar devam ediyor.

Çocuk edebiyatının usta kalemi gazeteci Yalvaç Ural'ın oyuncak koleksiyonu, yoğun ilgi üzerine, sergiye eklenen farklı oyuncaklarla, Rahmi M. Koç Müzesi Fenerbahçe Vapuru'nda 30 Eylül 2009 tarihine ziyarete açık olacak. 15 Nisan 2009 tarihinde başlayan "Yalvaç Ural Teneke Oyuncaklar Sergisi" sergi süresince toplam 59.088 ziyaretçi sayısına ulaştı. Ziyaretçilerin yaklaşık 35.000'inin öğrencilerden oluştuğu sergiyi yaklaşık 150 okul ziyaret etti. Yalvaç Ural sergi süresince çocuklarla 30'un üzerinde söyleşi gerçekleştirdi.

Ural'ın, dünyanın dört bir köşesinde ve Türkiye'de farklı dönemlerde yapılan binlerce oyuncaklık koleksiyonundan özel bir seçkiyi meraklılarına sunan "Yalvaç Ural Teneke Oyuncaklar Sergisi', tarihi Fenerbahçe Vapuru'nda ziyaretçilerini bekliyor.

"Yalvaç Ural Teneke Oyuncaklar Sergisi"nin 1910-2008 yılları arasında üretilmiş, Türkiye'nin yanı sıra Amerika, Avrupa, Uzak Doğu kıtalarında tarihten çeşitli dönemlerde yapılmış oyuncakları, orijinal oyuncak kutuları ve çok özel parçaların fotoğrafları ziyaretçilerini bekliyor. Değişik kıtalarda yapılmış oyuncaklar sadece oyuncak olarak değil, yapıldıkları dönemleri yansıtmaları ile de dikkat çekiyor.

Yalvaç Ural'ın eşsiz koleksiyonu yalnız çocukları değil, büyükleri de kendine hayran bırakacak. Yerli oyuncaklardan Alman, Çin, Japon, Amerikan oyuncaklarına, Fransız arabalarından İspanya'da üretilen replika oyuncaklara, demir döküm ve kurşun oyuncaklardan tahta oyuncaklar ve çizgi roman karakterlerine kadar uzanan dopdolu koleksiyon orijinal ve özel parçalarıyla "Yalvaç Ural Teneke Oyuncaklar Sergisi"nde yer alıyor. Koleksiyonun bir diğer önemli özelliği de Türkiye'de toplanmış olan oyuncakların Türkiye'nin tarihi ve kültürel gelişimini yansıtıyor olması.

Rahmi M. Koç Müzesi Fenerbahçe Vapuru'nda 30 Eylül tarihlerinde ziyarete açık olacak sergi süresince Yalvaç Ural "oyuncak, kitap ve çocuk" konusunda ziyaretçilerle söyleşecek, imza günleri yapacak ve çocuklara oyuncaklarının öyküsünü anlatacak. Ziyaretçiler için, Yalvaç Ural'ın ve başka yazarların yazdığı yazıların yanı sıra pek çok fotoğraf, kitap, doküman, bilgi ve görsel malzemeye de sergide yer veriliyor.

Bugüne kadar 51'e yakın özgün, lisanslı çocuk dergisi çıkaran Yalvaç Ural'ın oyuncaklarının sayısı 3 bine ulaşıyor. Oyuncakların teneke olanlarının yanı sıra topladığı tahtadan metale, plastikten beze kadar farklı malzemelerden üretilmiş pek çok oyun ve oyuncak da var.