Temsilcilerden CHP'ye: Alevi tabanı HDP'ye kayıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir ile yaklaşan seçimler sürecinde Alevilerin taleplerine ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi. Alınan bilgilere göre Demir, “Özellikle genç ve kadınlarda HDP'ye ciddi bir yönelme var” diyerek Alevilerin talepleri hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu'nun, “Belediyelerimizde cemevlerinin ibadethane sayılmasına ilişkin karar aldık. Nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu üzerine Demir'in, “Çok önemli bir adım. Aleviler üzerinde hem sizin hem HDP'li belediyelerin böyle bir karar alması olumlu yankılandı. Ancak çok gecikmiş bir adım, keşke daha önce olabilseydi. Ancak bu kararınız eşit yurttaşlık taleplerimiz için bir başlangıç noktası olabilecek” dediği öğrenildi. Demir'in, Ak Partili ve MHP'li belediyelerin de bu yönde kararlar alması için çaba gösterilmesi gerektiğine işaret ettiği belirtildi.

Diyanetin kaldırılmasına sıcak bakmadı

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na zorunlu din derslerinin kaldırılması, dergahların iade edilmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılmasına ilişkin talepler sunuldu. Kılıçdaroğlu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılması fikrine sıcak bakmadığı, kurumun Alevileri de kapsayacak şekilde daha adil bir yapıya dönüştürülmesi görüşünü ilettiği öğrenildi.



' Özellikle genç ve kadınlarda HDP'ye ciddi bir yönelme var'





Demir'in, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ın aldığı oylara işaret ettiği, ülkenin belli bölgelerinde CHP'nin Alevi tabanının HDP'ye kaydığının açıkça görüldüğünü anlattığı öğrenildi. “Özellikle genç ve kadınlarda HDP'ye ciddi bir yönelme var” diyen Demir'in bu görüşünü Kılıçdaroğlu'nun not etmekle yetindiği, yorum yapmaktan kaçındığı öğrenildi. Demir'in, Alevi toplumunda oy kayışının engellenmesi için yeni projeler beklendiği görüşünü ilettiği, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda da yorum yapmadığı belirtildi.

