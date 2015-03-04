Bingöl Emniyeti'nde fişleme: 'alkol alır', 'asi', 'Alevi' 'bize yakın, kazanılmalı'

Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin yer aldığı listede, polislerin isimleri yer alanların yanına "Alkol alır, asi", "ihraç edilmeli", "himmeti tam", "uzaklaştırılmalı, Alevi" ve "bize yakın, kazanılmalı" gibi notların yer aldığı fişlenme listesinin eski Emniyet Müdürü Ercan Taştekin tarafından tutulduğu ileri sürüldü.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, bugün Facebook'ta yer alan "Polis Memurları Dayanışma Grubu" adlı grubun sayfasında bir fişleme listesi yayımlanması sonrası çalkalandı. Yayımlanan listelerde, Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı belirtilen 124 polis memurunun isimleri ile karşısında onlara dair tutulmuş notlar yer aldı.

Listelerde polis memurlarının isimlerinin karşısında, "uzaklaştırılmalı", "aktif katılımı var", "kazanılır", "uzaklaştırılmalı, Alevi", "alkol alır, asi", "ihraç edilmeli", "aktif himmeti tam", "aktif rütbesi yükseltilmeli", "aktif yurt dışı bizden referanslı", "himmeti tam", "alkol alır, ailesinden problemli", "kızlara zaafı var, uzaklaştırılmalı" ve "bize yakın, kazanılmalı" gibi görüşler yer alıyor.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde bir bilgisayardan alındığı iddia edilen listelerin, kentte 7 Eylül 2012 ile 30 Nisan 2014 tarihleri arasında Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve 30 Nisan'da görevinden istifa eden Ercan Taştekin tarafından hazırlandığı iddia edildi.

Listelerin yayımlanması sonrası, listede isimleri yer alan polisler, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek nöbetçi savcılığa suç duyurusunda bulundu.