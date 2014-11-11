İçişleri Bakanlığı'nda 'aile boyu fişleme' iddiası

İçişleri Bakanlığı'nın memur adaylarını, teyze, dayı, amca gibi akrabaları ile birlikte fişlediği ve kimin hangi cemaat, parti veya görüşe mensup olduğu belirleyerek "referans" listeleri hazırladığı öne sürüldü.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na yönelik fişleme iddiaları daha önce bir hacker grubu tarafından ele geçirilerek sosyal medyaya yansıdı.

Sosyal medyaya yansıyan fişleme iddialardan bazıları şöyle: “K.K.: Abisi, Alperen Ocakları üyesi şahıslardan; Üvey amcası, 2006 yılında DTP üyesi, 2011’de BDP üyesi. B.Ö.C.: Erkek kardeşi, 2013’te Çankırı’da Gezi Parkı eylemlerine katıldı. B.K.: Teyzesi, 1992’de EĞİT-SEN üyesi oldu. K.M.: Dayısı Tuğba Vakfı'nın kurucu üyesi, Kırşehir Ahi İşadamları Derneği üyesi. S.Y.: Dedesi hakkında 1998’de PKK’ya yardım ve yataklıktan işlem yapıldı.”

İddiaya göre, söz konusu raporlar yeni polis alımlarında kullanıldı. Polis teşkilatına özel notlarla gönderilen yüzlerce isme AKP bürokratlarının referans olduğu da iddialar arasında.

AKP Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Ozan’ın, Polis Teşkilatı Başkanı Yılmaz Çolak’a gönderdiği iddia edilen notta şu ifadeler yer alıyor:

“Sayın başkanım, kurumunuz FYO mülakatına katılacak olan adaylarımızın isimleri, vatandaşlık numaraları aşağıda belirtilmiştir. Kişilere referans olduğumu belirtir, bu konuda ilgi ve yardımlarınızı rica ederim.”

Vekillerden ‘referans’ mektupları

Kimi milletvekillerinin referans olduğu iddia edilen isimler, listeler boyu sıralanıyor. Buna göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal ve Abdullah Erin'in adı, referans olduğu iddia edilen isimler arasında yer alıyor. Adı geçenler arasında, eski İçişleri Bakanı ve Mardin Milletvekili Muammer Güler, İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı Abdullah Erin, Tokat Milletvekili Zeyid Aslan ve Konya Milletvekili Harun Tüfekçi yer alıyor.

İddiaya göre, listeler halinde gönderilen isimlerin hangi merciye iletildiğine dair ayrıca notlar düşülmüş. "Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak’a iletildi" şeklindeki notlar da dikkat çekiyor.

İddialardan seçmeler

Haberde fişleme iddialarından bazıları şöyle:

S.Y.: Dedesi hakkında 1998 yılında PKK’ya yardım ve yataklık etmekten işlem yapıldı. Teyzesinin eşiyle ilgili de terör örgütü PKK faaliyetlerinden işlem yapılmıştır. Teyzesi de 2011 yılında PKK liderinin doğum günü kutlamasına katılmıştır.

N.G.: 2011 yılında AGD (Anadolu Gençlik Derneği) etkinliğine katıldığı bilgisi mevcuttur.

D.D: Dayıları Nur cemaati Med-Zehra grubuna müzahir şahıslardan olduğu bilgisi mevcuttur.

B.K.: Teyzesi 1992 yılında Eğit-Sen üyesi şahıslardan olduğu, 2010 yılında Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kırşehir İl Başkanlığı yaptığı şeklinde bilgisi bulunmaktadır.

M.A.; Dayısı Süleymancılar olarak bilinen gruba müzahir şahıslardan olduğu şeklinde bilgisi mevcuttur.

M.Y.: Amcası Selefi Mehmet Balcıoğlu grubu lideri organizesinde yapılan faaliyet içerisinde yer aldığı, radikal dini gruplardan Hulusi Kıdık grubu ile irtibatlı olduğu bilgisi bulunmaktadır.

F.O.: Dayısı 1999 yılında Fethullah Gülen grubuna mensup olan Battalgazi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olduğu şeklinde bilgi yer almaktadır.

M.K.: Dedesi 2009 yılında nitelikli şekilde kasten adam öldürmeden, silahlı yağmadan ve basit yaralamadan mahkumiyet almıştır.

Y.Y.: Ülkücü görüşe mensuptur. Babası Kızılcahamam MHP ilçe yönetiminde.

S.P.: Ülkücü görüşe müzahir şahıslardan olduğu yönünde bilgi bulunmaktadır.

A.Ş.: Kuzeni 2006 yılında Sinop ilinde SDP ve paralelinde faaliyet gösteren TKKKÖ’nün sempatizanıdır. Örgütün gençlik kampına katıldığı belirlenmiştir.

F.Ç.: Geçmiş dönemde Sincan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı başkanlığı yapmıştır. 2012 yılında da üniversiteler masa başkanlığına getirilmiştir.

İ.H.: Amcası hakkında 2000 yılında terör amaçlı örgüte üye olma suçundan işlem yapılmıştır. Ancak UYAP kayıtlarında bilgisi yoktur.