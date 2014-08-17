Fuat Avni'den 'HSYK seçimleri öncesi fişleme operasyonu' iddiası

Başbakan Tayyip Erdoğan ve yakın kurmayları hakkında kulis bilgiler paylaşan Twitter fenomeni Fuat Avni, Ekim ayında yapılacak olan HSYK seçimleri öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a talimat vererek "Ne yapıp edin HSYK seçimlerini alın" dediğini öne sürdü.

Türkiye'de hesabına erişim engeli koyulduktan sonra yeni açtığı @fuatavnifuat hesabından mesajlar paylaşan Fuat Avni, "Erdoğan'ın, hükümete yakın olduğu öne sürülen Yargıda Birlik Platformu (YBP) üzerinden kendi belirlediği isimleri HSYK seçimlerine sokacağını" iddia etti.

HSYK seçimleri için "yargı mensuplarına tehdit, şantaj, rüşvet vermek dahil her yolun deneneceğini" öne süren Fuat Avni, "Erdoğan'ın talimatı üzerine HSYK'yı doğrudan kendine bağlayacak yedi kişilik ekip oluşturulduğunu ve bu ekibin muhalif olan herkesi fişlemeye başladığını" iddia etti.

İşte @fuatavnifuat'ın Twitter'dan paylaştığı o mesajlar: