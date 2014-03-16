'Emniyet bilgisayarlarında 1,3 milyon fişleme belgesi bulundu' iddiası

Mahkeme kararı olmaksızın yasadışı dinleme ve fiziki takip yapıldığına dair iddiaların ardından Türkiye genelindeki emniyet birimlerinde müfettiş incelemesi başlatıldı.

İstanbul Emniyeti'nde "görev yeri değiştirilen personelin bilgisaylarında yapılan inceleme ve geri döndürme işlemi sonucuyapılan yapılan incelemede binlerce dinleme kaydı ve fişleme niteliğindeki evraka ulaşıldığı" iddia edildi.

Esra Alus'un Milliyet'te yer alan haberine göre, "Dinleme kayıtlarına ulaşılan isimler arasında Ergenekon sanıklarının yanı sıra, emekli savcılar, ilahiyatçılar ve siyasetçiler" de var.

17 Aralık'ta yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla başlatılan operasyonların ardından, Türkiye genelinde binlerce emniyet personelinin görev yeri değiştirildi. Görev yeri değiştirilen personeller arasında yer alan ve teknik ve fiziki takip yapan ekiplerin usulsüz işlem yapıp yapmadığının tespit edilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü'nce müfettiş incelemesi başlatıldı.

Binlerce dinleme kaydı

Yapılan inceleme sonucu sayısı binlerle ifade edilen dinleme kayıtları ve fişleme niteliğindeki evrak bulundu. Hangi yıllar içinde, hangi soruşturma çerçevesinde yapıldığı belli olmayan ve mahkeme uyarınca yapılıp yapılmadığı henüz tespit edilmeyen dinleme ve fişleme faaliyetlerinin sayısal sonucu da incelemeyle ortaya çıktı. İncelemeye göre, 8 bin 570 kişinin dinlendiği, imha edilmiş olması gereken bu evrakların elde tutulduğu belirlendi. Toplamda 11 bin 801 telefon numarası için dinleme işleminin gerçekleştiği, 6 bin 691 telefon numarası ve 5 bin 274 kişiye ait yazılmış tape ve sonlandırılmış iletişime ait bilgi notu tespit edildi.

Ayrıca, fişleme niteliğindeki 1 milyon 304 bin 375 doküman da bilgisayarlarda bulundu. Sonlandırılmış iletişime ait tape sayısı ise 144 bin 988 olarak tespit edildi. İlgili kanuna göre, mahkeme kararıyla gerçekleştirilen ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmaması halinde imha edilip, ilgilisine bilgi verilmesi gerekirken, bu kayıtların imha edilmediği ve dinlenen kişiye de bilgi verilmediği anlaşıldı.

Askerler, savcılar, siyasiler

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'ndeki müfettiş incelemesi sonucunda 23. Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu, emekli Orgeneral Çevik Bir, emekli Tümgeneral Reha Taşkesen, emekli Orgeneral Hasan Iğsız, CHP'li Sinan Aygün, Mehmet Haberal'ın oğlu Erkan Bülent Haberal, Ergenekon sanığı avukat Serdar Öztürk, emekli Emniyet Müdürü Mehmet Ali Çankaya, emekli Başsavcı Nazmi Şarvan, ilahiyat profesörleri Zekeriya Beyaz ile Şahin Filiz ve Mustafa Balbay'ın dinlenen isimler arasında yer aldığı ve haklarında fişleme niteliğindeki notlar tutulduğu ortaya çıktı.

Hakkında dinleme ve fişleme kaydına rastlanan birdiğer isim ise Zirve davası sanığı Emre Günaydın'ın babası Mustafa Günaydın.