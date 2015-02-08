Alevilerden zorunlu din dersine karşı 'laik eğitim' mitingi

Alevi temsilcileri ve 120 bin üyesi bulunan Eğitim Sen ‘Bilimsel ve laik’ eğitim için bugün İstanbul Kadıköy Meydanı'nda miting düzenliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Milli Eğitim Şurası kararları, zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, başörtüsünün 10 yaşa indirilmesi, okullarda mescit ve imam hatip sınıfların açılması uygulamalarına karşı yapılacak mitingin ardından 13 Şubat’ta da bir günlük grev uygulanacak.

Mitingde çok sayıda demokratik kitle örgütü ve siyasi parti de yer alacak.Yazılı açıklama yapan Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Fevzi Gümüş, “12 yıllık AKP iktidarı boyunca hükümet eliyle ülkemizde hayatın her alanında adım adım bir gericileşme yaşanmıştır. Siyasi iktidarın, eğitimi ve toplumsal yaşamı dini kurallara göre biçimlendirme, farklı inanç ve kimlikleri yok sayma politikaları hızla artmaktadır.” dedi.

Hürriyet'ten Gülseven Özkan'ın haberine göre, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi-Bektaşi Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu ve Eğitim-Sen tarafından 8 Şubat’ta ‘Eğitimde Gericileşmeye Karşı Dayanışma ve Birlik Mitingi’ yapılacak. İstanbul Kadıköy’de saat 13.00’te düzenlenecek eylemin ardından 13 Şubat’ta bir günlük okul boykotu gerçekleştirilecek. Alevi vakıf ve dernekleri ile Eğitim-Sen, öğrencilere, velilere ve eğitimcilere çağrı yaparak bir gün okula gidilmemesini istiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri nedeniyle Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) ihlal ettiğine yönelik karar verdiğini hatırlatan dernekler ‘Bilimsel ve laik’ için miting ve boykot yapma gerekçelerini anlattı.

120 bin üyemiz okula gitmeyecek

Kamuran Karaca (Eğitim-Sen Genel Başkanı): 4 Alevi derneği ile birlikte Eğitim Sen olarak bu mitingi düzenleyeceğiz. Bu amaçla bütün eğitim sendikalarına, siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına çağrılar yaptık. Miting laik ve bilimsel eğitimi savunan herkese açık olacak. Amacımız dinsel eğitime karşı çıkmak. Okulda mescit açılmasına, din derslerinin birinci sıınıfa indirilmesine, anaokulu ve üniversitelerde ‘değerler eğitimi’ adı altında yapılan uygulamalara karşı bu protesto düzenlenecek. Laik, bilimsel, demokratik eğitimi, AİHM kararlarının uygulanmasını sağlamak istiyoruz. Bunun ardından aynı gerekçelerle 13 Şubat’ta bir günlük grev kararı aldık. 120 bin üyemiz var, o gün okula gitmeyeceğiz, veliler ve öğrenciler de inanıyorum bu eyleme destek verecek.

'Bilimsel eğitimi isteyen herkesi boykota davet ediyoruz'

Fevzi Gümüş (Alevi-Bektaşi Federasyonu Başkanı): Eğitimin gericileştirilmesi, asimilasyon politilarına karşı laik bilimsel eğitim için bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Dini kurallara göre eğitim yapılmamasını, demokratik isteklerin dikkate alınmasını bekliyoruz. Farklı inanç ve kesimlerin yok sayılmasını, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olmaktan çıkarılmasını, AİHM kararlarının yürülüğe girmesini istiyoruz. Her okulda mescit yapılmasına, küçük yaşta çocukların türban takmasının önünün açılmasına, 19. Milli Eğitim Şurası’nın bazı kararlarına yönelik olarak bu mitingi düzenleyeceğiz.

‘Dindar nesil, muhafazakâr yaşam tarzı’ açık bir ayrımcılık oluşturuyor. Bunlara karşı 8 Şubat’ta laik, demokratik eğitim isteği ile alanlara ineceğiz. 13 Şubat’ta öğrencilerin ve eğitimcilerin derse gitmemesi için çağrıda bulunuyoruz. Bilimsel, laik eğitim isteyen herkesi hem eylem hem boykota davet ediyoruz.