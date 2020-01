Temmuz'da caz şöleni

Yıllardır cazın yanı sıra pop, folk ve rock gibi değişik müzik türlerinde de güncel müziğin nabzını tutan İstanbul Caz Festivali, bu sene 3-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Garanti Bankası sponsorluğunda düzenlenen 19. İstanbul Caz Festivali’nin programı açıklandı!

Festivalin sevilen bazı etkinlikleri bu yıl da devam ediyor: Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Tünel Şenliği, 7 Temmuz Cumartesi akşamı Tünel ve çevresini bir müzik şenliğine çevirecek. Festival boyunca Salon’da gerçekleşecek “Avrupa Caz Kulübü” konser serisinde, Türk cazının önemli isimleri, konuk ettikleri Avrupalı cazcılar ile buluşacak. Ayrıca Tünel Şenliği kapsamında gerçekleşecek Genç Caz Konser Serisi, farklı kültürlerin olduğu kadar geleneksel ile çağdaş müziğin buluştuğu “Ustalarla Buluşmalar”, şarkıcı/söz yazarı geleneğinin genç ve güncel temsilcilerinin yer aldığı “Yeni Ozanlar” gibi bölümler de festivalin devam eden etkinlikleri arasında yer alacak. İlk kez geçen yıl başlayan ve cazın farklı köşelerinden çarpıcı projelerin yer aldığı “Caz İçin Tuhaf Bir Yer” serisi bu yıl da devam eden etkinlikler arasında.

4 Temmuz

Jamaican Legends W. Ernest Ranglin, Monty Alexander, Sly & Robbie and Bitty Mclean

Jamaika’nın bağımsızlığının 50. yılında gerçekleştirilen bu özel proje ülkenin önde gelen müzisyenlerini bir araya getiriyor. 1950’li yıllarda ska türüne şekil veren en önemli isim olan Ernest Ranglin, elli yıllık kariyerinde Amerikan cazı, halk şarkıları ve Jamaika’nın müziğini aynı potada etkileyici bir biçimde eriten Monty Alexander ve Jamaika’nın önde gelen reggae ekiplerinden Sly & Robbie’nin liderleri, davulcu Sly Dunbar ile basçı Robbie Shakespeare aynı sahnede buluşuyor. Topluluğa vokallerde Bitty McLean eşlik edecek.

5 Temmuz

Marcus Miller & Friends

Festival izleyicisi tarafından yakından takip edilen dünyaca ünlü müzisyen Marcus Miller, İKSV’nin kuruluşunun 40. yılında özel bir projeye imza atıyor. İstanbul Caz Festivali’nin değerli Türk müzisyenlerini dünya yıldızları ile buluşturduğu bu konser, festivalin bundan sonra da devam edeceği prömiyerler serisinin ilkini oluşturuyor. Marcus Miller’a bu konserde Türkiye’den Hüsnü Şenlendirici (klarnet), Burhan Öcal (vurmalı çalgılar), Okay Temiz (vurmalı çalgılar), İmer Demirer (trompet) ve Bilal Karaman (gitar) eşlik edecek. Ekibin diğer müzisyenleri ise davulda Louis Cato, tuşlu çalgılarda Federico Gonzalez Peña ve saksafonda Alex Han olacak.

6 Temmuz

Till Brönner

Almanya’nın en çok satan caz albümlerine imza atan, kuşağının en iyi trompetçilerinden Till Brönner, bugüne kadar iki Grammy adaylığı ile birlikte, Almanya’nın en prestijli müzik ödüllerden Echo Award’ı beş kez kazandı. Dave Brubeck, James Moody, Natalie Cole ve Tony Bennett gibi cazın önde gelen isimleriyle aynı sahneyi paylaşan bu virtüözü Arkeoloji Müzesi’nin etkileyici atmosferinde dinleme şansını kaçırmayın!

7 Temmuz

Tünel Şenliği

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Tünel Şenliği müzikseverlere festival içinde bir festival sunuyor! Farklı mekânlarda ve açık hava sahnelerinde gerçekleşecek birçok konser, etkinlik ve atölye çalışmasıyla müziğin coşkusunu Tünel-Galata - Şişhane hattına yayan Tünel Şenliği, bu yıl da önde gelen sanatçı ve topluluklara ev sahipliği yapacak. Söz konusu isimler arasında Phronesis, Jo Stance, Jülide Özçelik, Gevende ve Hollanda ve Türkiye diplomatik ilişkilerinin 400. Yılı kutlamaları kapsamında festivale konuk olan Eric Vloeimans, New Cool Collective, Lefties Soul Connection, Jungle By Night ve Ntjam Rosie de bulunmakta.

9 Temmuz

Antony & The Johnsons ve Filarmonia

Büyüleyici, hüzünlü ve kırılgan… Günümüzün en önemli seslerinden, çok yönlü sanatçı Antony Hegarty, çok özel bir proje için İstanbul’a geliyor. 2007 yılında yine İstanbul Caz Festivali’nin konuğu olarak tarihi Şan Tiyatrosu’nda hafızalardan silinmeyen bir konser veren Antony and The Johnsons, dinleyicileriyle bu sefer 39 kişilik Filarmonia İstanbul Orkestrası ile birlikte Açık Hava’da buluşacak.

European Jazz Club: Baki Duyarlar Band Feat. Eric Vloeimans

Türkiye caz sahnesinin başarılı isimleri Avrupalı usta cazcılarla buluşuyor. “European Jazz Club” konserleri bu yıl da Salon’da devam ediyor.

10 Temmuz

Caro Emerald

Hollanda’nın en başarılı şarkıcılarından Caro Emerald samba, caz, bossa nova ve mambo türlerini birleştiren, 40’lı ve 50’li yılların filmleri ve müziğini harmanlayan sıcak ve hayat dolu şarkılarıyla Festivali’de. “Back It Up” ve “A Night Like This” gibi hit şarkılarıyla Avrupa’da büyük bir hayran kitlesi edinen, 2010’un en çok satan albümlerinden birine imza atan Caro Emerald’ı dinlerken dans etmemek imkânsız!

European Jazz Club: Oğuz Büyükberber Feat. S.Nabatov, W.Wierbos & T.Klein

Türkiye caz sahnesinin başarılı isimleri Avrupalı usta cazcılarla buluşuyor. “European Jazz Club” konserleri bu yıl da Salon’da devam ediyor.

11 Temmuz

Gretchen Parlato / Ambrose Akinmusire

Parlayan iki genç yıldız… Caz eleştirmenleri tarafından son yılların en başarılı trompetçisi olarak nitelendirilen, ikinci albümü When The Heart Emerges Glistening’i ünlü Blue Note plak şirketinden yayımlayan Akinmusire ve onun ardından tutkulu ve berrak sesiyle modern cazın en yaratıcı genç yorumcularından biri olan, 2009 yılında yayımladığı In a Dream Billboard dergisi tarafından “En Büyüleyici Caz Albümü” seçilen besteci ve söz yazarı Gretchen Parlato, her yönüyle cazın ruhunu yansıtacak bir gecede Arkeoloji Müzesi bahçesinde.

European Jazz Club: Bilal Karaman Feat. Lars Danielsson

Türkiye caz sahnesinin başarılı isimleri Avrupalı usta cazcılarla buluşuyor. “European Jazz Club” konserleri bu yıl da Salon’da devam ediyor.

12 Temmuz

Lars Danielsson

Kuzey cazının en önemli isimlerinden ünlü kontrbasçı Lars Danielsson festivalin bu yılki konukları arasında. Lirik yorumlarla güçlü ve nefes kesici bir virtüözlüğü bir araya getiren Lars Danielsson’un Liberetto adlı yeni albümü sonrasında İstanbul’da vereceği bu konsere özel olarak, kadroda ünlü Fransız piyanist Yaron Herman ve Magnus Öström de yer alıyor.

Yeni Ozanlar: The Dears

Bekleyenlere duyurulur! Kanadalı indie rock grubu The Dears, “Yeni Ozanlar” serisinin konuğu olarak ilk kez İstanbul’a geliyor. Ozan şarkıcı Murray Lightburn’un liderliğinde kurulan ve No Cities Left adlı albümleriyle uluslararası üne kavuşan topluluk “Omega Dog,” “You And I Are A Gang Of Losers,” “Hate Then Love” gibi liste başı şarkılarıyla sadık bir dinleyici kitlesi edindi. The Dears’in muazzam performansıyla bu konser, kaçırılmaması gereken bir gece vaat ediyor.

13 Temmuz

Erykah Badu

Ne zamandır beklenen bir ilk, festivalde gerçekleşiyor!

“Neo-Soul’un kraliçesi”, dört Grammy sahibi Erykah Badu adını müzik tarihine yazdıran şarkılarını festival kapsamında Açık Hava Sahnesi’nde seslendirecek. Besteci ve aktivist kimliğiyle de adından söz ettiren Badu, etkileyici sahne performansı, soul, pop ve hip& hop’ı harmanlayan eklektik müzik tarzı, derin, renkli ve özgün sesiyle İstanbullu hayranlarının karşısında olacak.

14 Temmuz

Caz için tuhaf bir yer: Bugge'n Friends / Magnus Öström / Ninety Miles

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Caz için Tuhaf Bir Yer” yaratıcı ve yenilikçi projeleri ile caz müziğine yeni ufuklar kazandıran müzisyenleri özgün mimari özellikleriyle öne çıkan farklı mekânlarda ağırlıyor. Bu yıl, Emirgan Sakıp Sabancı Müzesi’nin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilecek gecenin açılışını Avrupa cazının en önemli topluluklarından E.S.T.’nin perküsyoncusu Magnus Öström’ün kendi grubuyla yapacak. Sonrasında kadrosunda Stefon Harris, David Sanchez ve Nicholas Payton gibi üç usta cazcının yer aldığı Ninety Miles’ın vereceği konserle devam edecek gece, Norveç’in caz ile elektronik müziği buluşturan usta ismi Bugge Wesseltoft’un, “arkadaşları” Ilhan Erşahin, Erik Truffaz, Joaquin “Joe” Clauss ile vereceği konserle tamamlanacak.

16 Temmuz

Esperanza Spalding Radio Music Society / Lyambiko

Açıkhava’da mükemmel bir caz gecesi! Açılışını caz standartları ve özgün besteleri, ipeksi vokaliyle seslendiren Lyambiko’nun yapacağı konserin ikinci yarısında kontrbasın genç dahisi, vokalist ve besteci Esperanza Spalding’i güçlü orkestrasıyla birlikte izleyeceğiz. Echo Jazz 2011’de yılın en iyi kadın şarkıcısı seçilen Lyambiko’dan ve 2011’de “En İyi Yeni Sanatçı” Grammy ödülünü alan Spalding’i aynı akşam üst üste izlemek, kaçırılmaması gereken bir tecrübe.

17 Temmuz

Sharon Jones & The Dap - Kings

Soul ve funk’ın efsanevi ismi, James Brown’ın en önemli mirasçısı, Mark Ronson ve Amy Winehouse gibi sanatçıların öncüsü Sharon Jones, birlikte muhteşem sahne performanslarını gerçekleştirdiği grubu The Dap - Kings ile bu sefer de İstanbul’u hareketlendirmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar dünyanın birçok festivalinde sayısız konser veren ekip, “soul” kardeşleri Prince’in birçok konserinde de sahneye enerji kattı. Sharon Jones & The Dap Kings, İstanbul Caz Festivali’nde coşkulu ve dans dolu bir gecede müzikseverlerle buluşacak.

European Jazz Club: Ayşe Gencer Band Feat. Dimitri Baevsky

Türkiye caz sahnesinin başarılı isimleri Avrupalı usta cazcılarla buluşuyor. “European Jazz Club” konserleri bu yıl da Salon’da devam ediyor.

18 Temmuz

Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette

Yaşayan en önemli caz piyanisti, muhteşem solo doğaçlamaları, caz standartları ve klasik müzik eserlerine getirdiği benzersiz yorumuyla tanınan Amerikalı besteci ve müzisyen Keith Jarrett, 1996’daki İstanbul Caz Festivali konserinden sonra ilk kez yine festival için İstanbul’a geliyor! Üstelik yine ‘96’daki efsane kadroyla… 1983 yılından bu yana birlikte hem caz standartlarını yorumlayan hem de özgün bestelerini icra eden bu üçlüde Keith Jarrett ile birlikte, caz dünyasının büyük isimlerinden akustik basta Gary Peacock ve davulda Jack DeJohnette yer alıyor.

19 Temmuz

Ustalarla Buluşmalar: Dhafer Youssef's "Dance Of The Invisible Dervishes" Feat. H.Şenlendirici & Aytaç Doğan

“Ustalarla Buluşmalar”, dünyaca ünlü sanatçıları, yeni ve özgün üretimler sergilemek üzere bir araya getirmeye bu yıl da devam ediyor. Bu kez Tunus avangart müzik sahnesinin en önemli isimlerinden, bugüne dek Bugge Wesseltoft’tan Omar Sosa’ya dek birçok usta isimle düetlere imza atan, udi, besteci ve vokalist Dhafer Youssef, Kristjan Randalu (piyano), Eivind Aarset (gitar), Chris Jennings (bas) ve Marilyn Mazur’dan (perküsyon) oluşan güçlü bir kadro eşliğinde Türkiye’de klarnet denince akla gelen ilk isim olan Hüsnü Şenlendirici ve kanun ustası Aytaç Doğan’la buluşuyor. Kendi deyimiyle Dhafer Youssef, bu özel konserle “İstanbul’a aşkını ilan ediyor”.

Morrissey

Hayranları tarafından büyük bir bağlılıkla takip edilen Morrissey, etkileyici sesi, şiirsel şarkı sözleri, güçlü sahne karizması ve aktivist kişiliği ile İngiltere ve Amerika’da olduğu kadar dünyanın dört bir yanında geniş bir izleyici kitlesine sahip. Son yıllarda yayınladığı albümlerde eski gücünden hiçbir şey kaybetmediğini ispatlayan sanatçı, turnelerine de aynı hızla devam etmekte. Ülkemizde de hatırı sayılır bir hayran kitlesi olan sanatçının The Smiths’den ayrılması sonrasında çıkardığı ve İngiltere albümler listesinde 20 hafta bir numarada kalmayı başaran “Viva Hate” albümü İngiltere’de tekrar yayınlanıyor.