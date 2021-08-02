Temmuz ayında en az 18 gazeteci haber takibi sırasında şiddete maruz kaldı

T24 Haber Merkezi

Temmuz ayında yaşanan basın özgürlüğü ihlallerini raporlaştıran CHP’nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, haber takibi yapan gazetecilere yönelik şiddete artışa dikkat çekerek, "Her ay uyarıyoruz ama gazetecilere yönelik engelleme ve şiddet bitmiyor! Temmuz ayında da en az 18 gazeteci haber takibi sırasında şiddete maruz kaldı, darp edildi, haber yapmaları engellendi. Niye? Gerçekler öğrenilmesin diye. Yapılan halkın haber alma hakkının, basın özgürlüğünün engellenmesidir" dedi.



CHP’li Utku Çakırözer Temmuz ayında yaşanan basın özgürlüğü ihlallerini hazırladığı Basın Özgürlüğü Raporu ile kamuoyuyla paylaştı.



Çakırözer’in hazırladığı raporda, gazetecilere yönelik artan şiddet ile RTÜK’ün televizyon kanallarına uyguladığı cezalar dikkat çekti.



Temmuz ayında, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için Sincan’da başlatılan Adalet nöbetini, Kadıköy’deki Suruç katliamı anmasını ve son olarak Konya’da bir aileden 7 kişinin öldürülmesi sonrasında şehirlerdeki protesto gösterilerini takip eden gazeteciler şiddete maruz kaldı, haber yapmaları engellendi.

RTÜK ise, Fox TV, KRT, TELE1, TV 100, Bloomberg HT ve Halk TV'ye yayın durdurma ve idari para cezaları yağdırdı. Gazetelere milyonluk davalar açıldı. Kamu bankalarının ilan dağıtımını şeffaf biçimde açıklamayan iktidar, yabancı vakıflardan fon alan basın kuruluşlarını ise hedef gösterdi. Kamu yayıncılığı yapması gereken TRT yönetimine yapılan partizan atamalar tartışma konusu oldu.

Karikatür için 11 ay 20 gün hapis cezası

Çakırözer’in hazırladığı Temmuz ayı raporunda öne çıkan basın özgürlüğü ihlalleri şöyle:

Evrensel Gazetesi Haber Müdürü Cem Şimşek’e 2015 yılında Alman karikatüristlerce yayınlanan karikatürlere ilişkin yapılan haber nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

BirGün yazarı Güvenç Dağüstün, Bursa 3. Göz internet sitesi sahibi İrfan Aydın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınırken, Artı TV kameramanı Nazım Fayık, Özgür Gelecek muhabiri Taylan Öztaş ve Mezopotamya Ajansı muhabiri Enes Sezgin de gözaltına alındı. Mezopotamya Ajansı muhabiri Zeynep Durgut haberi nedeniyle ifadeye çağrıldı.

Tekirdağ Şarköy Kaymakamı, yazdığı haberler nedeniyle Şarköy Haber Gazetesi Sahibi ve DHA temsilcisi Nuri Çağlar'a 1 ay süreli uzaklaştırma kararı çıkarttırdı.

Suruç anmasında 8 gazeteciye plastik mermi ve biber gazı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Nisan ayında yayınladığı eylemlerde ses ve görüntü kaydı alınmasının önlenmesine ilişkin genelge, Temmuz ayında da haber takibi yapan gazetecilerin engellenmesine gerekçe yapıldı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için Sincan’da başlatılan Adalet Nöbeti’ni takip eden 3 muhabirin haber yapması engellendi, Kadıköy’de gerçekleştirilen Suruç anmasını takip eden 8 gazeteci polisin plastik mermileri, biber gazı ve fiziksel müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.



Son olarak Konya’da 7 kişilik bir ailenin katledilmesi sonrasında İstanbul’da düzenlenen basın açıklamalarını izleyen gazeteciler bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Gözaltılar yaşandı.

Birgün yazarı Erk Acarer Berlin’deki evinde saldırıya uğradı, saldırı sonrasında tehdit edildi.

Bakan Soylu'dan 1 milyon liralık dava

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Cumhuriyet Gazetesi’ne 1 milyon TL manevi tazminat talebiyle dava açtı. İçişleri Bakanı müşaviri Burak Gültekin yazısı nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nu, sosyal medya hesabı üzerinden tehdit etti.



Erişim engelleri Temmuz’da da devam etti. İçişleri Bakanı’nın bir yakınının devlete yaptığı ticaretten fahiş kazanç sağladığı iddiaları, iktidara yakın iş insanlarının yargılandığı FETÖ davaları, Uşak valisinin vatandaşı azarlamasına ilişkin haberler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü’nün kamu kaynaklarını usulsüz kullanmasına ilişkin haberlerin de aralarında olduğu onlarca habere erişim engeli getirilerek kamuoyunun haberdar olması engellendi

Cemo türküsüne ceza

RTÜK Temmuz ayında da televizyon kanallarına ceza yağdırdı. RTÜK Halk TV'de yayımlanan bir programda söylenen “Cemo” türküsünü “terör örgütü propagandası” sayarak Halk TV’ye 3 kez program durdurma cezası ve idari para cezası verdi. Tele1’e de 4 ayrı para cezası verilirken, FOX TV, KRT, TV100 ve Bloomberg HT’ye de idari para cezaları verildi.

Demirören grubuna verilen kredi

Kamu bankaları eliyle ve şişirilmiş tiraj rakamları kullanılarak iktidar yanlısı medyaya aktarılan kamu kaynakları ve Doğan Grubu yayın organlarının satın alınması için Demirören Grubuna Ziraat Bankası’ndan aktarılan 750 milyon dolar kredinin akıbeti halktan gizlenirken, yurtdışından ve yabancı vakıflardan fon alan medya kuruluşları iktidar tarafından hedefe kondu .

TRT yönetimine yapılan siyasi atamalar, AKP döneminde objektif kamu yayıncılığından, tarafsızlıktan sapmayı daha da derinleştirdi.

"Haber alma hakkımız engelleniyor"

Her ay düzenli olarak yayınladığı basın özgürlüğü ihlallerine dikkat çeken Çakırözer, Türkiye’de basın özgürlüğü ihlallerinin artarak devam ettiğini söyledi. Çakırözer, "Neredeyse her raporumuzda ülkede gazeteciler gözaltına alınıyor, haber takibi sırasında engelleniyor, şiddete maruz bırakılıyor. Televizyon kanallarına türkü söyledin diye karartma geliyor.



Gazetelere milyonluk davalar açılıyor. İktidar yetkilileri, yakınları ve bürokratlarının yolsuzluk usulsüzlük, görevi suiistimal haberlerinin tümüne erişim engeli getiriliyor. Hedef alınan halkın haber alma hakkıdır, gerçekleri öğrenme özgürlüğüdür, basın özgürlüğüdür" dedi.