Ev temizlik işçilerinin sigorta maliyeti ne kadar?

Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Kızılot evlerde çalışan temizlik işçilerinin sigorta maliyetlerini ve sözkonusu işçilerin nasıl sigortalı yapılabileceklerini kaleme aldı. Asgari ücret üzerinden planlanan ücret listesine göre, hafta bir gün temizlik için kadın alanlar aylık 12 günlük 93,13 TL gibi bir masrafı gözden çıkarmak durumunda.

Meclisten ağustos ayında geçen yasaya göre, evlerde bakım ve temizlik yapan işçiler sigortalanmak zorunda. Evde çalıştırılan işçilerin sigortalarının yapılması için, işverenlerin SGK’dan bir işyeri numarası alması gerekiyor.

Şükrü Kızılot’un ‘’Temizlikçi kadının 2014’teki durumu ne oldu‘’ (20 Ocak 2014) yazısının ilgili bölümü şöyle:

2014’teki maliyeti

Evde, temizlikçi kadın çalıştıranlarla ilgili olarak, “asgari ücret üzerinden” tam ay, ayda 12 gün ve ayda 4 gün çalıştıranlar için üç ayrı çalışma şeklinde bir tablo hazırladık.

Tabloyu, diğer durumlar için belirttiğimiz oranları uygulayarak, siz de genişletebilirsiniz.

Tablodan da fark edileceği gibi, “asgari ücret” üzerinden bir temizlikçi kadının, işverene (yani çalıştırana) net ücret dışında maliyeti;

• Tam ay çalışanlarda, aylık 202,37 TL, günlük ise 6,75 TL.

• Ayda 12 gün çalışanlarda, 12 günlük 93,13 TL, günlük ise 7,76 TL.

• Ayda 4 gün çalışanlarda, 4 günlük 44,58 TL, günlük 11,15 TL’dir.

Merak edenler için açıklayalım; günlükteki

farklılık, bildirge damga vergisinin sabit (20,30 TL) olmasından kaynaklanıyor.

Bildirim nasıl olacak?

Şimdi gelelim bildirimin nasıl olacağına...

Evde temizlik, çocuk bakımı, yemek vb. işler için kadın çalıştıranların;

1. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurup “işyeri numarası” alması gerekiyor. Bu numara “işyeri bildirgesi” diye adlandırılan bir bildirgenin verilmesi ile alınıyor.

2. Evinde kadın çalıştıran kişi, işlemlerini elektronik ortamda yapabilmesi için SGK’dan “şifre” alacak.

3. Kadının işe başlama tarihinden itibaren “en geç bir ay içinde” alınan şifre ile internet üzerinden,

“işe giriş bildirgesi” verilecek.

4. Her ay, izleyen ayın 23. günü akşamına kadar, internet üzerinden “aylık prim ve hizmet bildirgeleri” verilecek.

Bu bildirgede kadının ay içindeki çalışma günü, ödenen ücret ve hesaplanan primler gösterilecek.

5. Ayın belli günlerinde (örneğin haftada 1-2 gün) çalışanlar için “kısmi süreli iş sözleşmesi” (part-time çalışma sözleşmesi) düzenlenecek ve bu sözleşme elden SGK’ya verilecek.

Maalesef, sade vatandaş için özellikle ileri yaştakiler için bu formaliteleri yerine getirmek çok zor. SGK, en kısa zamanda bu konuda yeni bir düzenleme (örneğin çalışana kupon verilmesi ya da isteğe bağlı sigorta) ile soruna kalıcı bir çözüm getirmeli...

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