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Ekonomi

Evde sigortasız işçi çalıştırana 150 bin lira ceza

Şükrü Kızılot: Haftada bir gün bile çalışan kadının mahkemeye başvurması durumunda, toplamı 150 bin liraya yaklaşabilen idari para cezası, prim, gecikme zammı ve cezasına muhatap olabilirsiniz

26 Eylül 2013 11:07

Hürriyet gazetesi ekonomi yazarı Şükrü Kızılot, evde bir gün dahi sigortasız kadın çalıştıranlara 150 bin liraya kadar ceza kesilebileceği konusunda uyardı.

Kızılot, Hürriyet’te “1 günlük temizliğe 150 bin TL ceza” başlığıyla yayımlanan (26 Eylül 2013) yazısında, evde sigortasız işçi çalıştıranları ikaz etti.

“Evde sigortasız kadın çalıştıranlar aman dikkat” diye uyaran Kızılot, “Evde temizlik, çocuk bakımı, yemek vb. işler için sigortasız kadın çalıştıranlar; aman dikkat! Haftada bir gün bile çalışan kadının mahkemeye başvurması durumunda, toplamı 150 bin liraya yaklaşabilen idari para cezası, prim, gecikme zammı ve cezasına muhatap olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Kızılot’un yazının tamamını okumak için tıklayınız.

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