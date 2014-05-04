TEM yolunda Gebze-Körfez kavşağı 81 gün kapalı

TEM'in Gebze ile Körfez İlçeleri arası Ankara yönü, viyadüklerin üstyapı izolasyon çalışmaları nedeniyle yarın sabaha karşı saat 03.00'den itibaren 81 gün süreyle 24 Temmuz'a kadar ulaşıma kapatılacak.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, 81 gün süreyle viyadüklerin üstyapı ve izolasyon yenileme çalışmaları yapılacak. Valilik, çalışmaların 5 Mayıs 2014 tarihinde saat 03.00’da başlayacağını, 'mastik asfaltın teknik zorunluluğundan dolayı' 24 saat esasına göre çalışma yapılacağı belirtilirken, 24 Temmuz 2014 tarihinde saat 17.00'da tamamlanacağı belirtildi. Onarımın yapılacağı 81 gün süreyle bu güzergahta TEM'e diğer bağlantı yolları da kapatılacak.

Valilikten verilen bilgide, ulaşımın Gebze-Körfez arasında D-100 karayolu'ndan sağlanacağı, onarım çalışmalarının 3 etapta tamamlanacağı, ileriki etaplarda yolun diğer bölümleri ulaşıma kapatılacağı ifade edildi. Kocaeli Valiliği, bu çalışmalar nedeniyle tüm güvenlik önlemlerinin alındığı ve işaretlemelerin yapıldığı, sürücülerin de trafik işaretleri ile görevlilerin uyarılarına uymaları istendi.