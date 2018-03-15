Temel Kaya'nın başarı öyküsü kaleme alındı: Sessiz Devin Kalesi  

Orhan SENCER - Taner YENER - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL, (DHA) - KOÇKAYA Holding’in kurucusu merhum Temel Kaya\'nın hayatını anlatan \"Sessiz Devin Kalesi\" adlı kitap okuyucuyla buluştu.

Gümüşhane’nin Kale köyünde tarımla uğraşan bir ailenin çocuğuyken hayallerinin peşinden koşan ve kurduğu Kale markasını dünya çapında şöhrete ulaştıran Temel Kaya’nın hayatı, gazeteci Bünyamin Aygün tarafından kaleme alındı. Doğan Kitap tarafından yayınlanan eserde, 1999 yılında hayatını kaybeden Temel Kaya’nın başarılı yaşamı, hedeflerine ulaşmak isteyenlere yol gösterecek bir kılavuz niteliğinde anlatılıyor. Kitabın yazar gelirinin ise eğitim kurumlarına bağışlanacağı açıklandı.

AYDIN DOĞAN: TEMEL KAYA’NIN DEĞERLİ DENEYİMLERİNİN GELECEK NESİLLERE IŞIK TUTACAĞINA İNANIYORUM

Kitabın önsözünü, merhum Temel Kaya’nın hemşerisi ve yakın dostu Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan yazdı. Aydın Doğan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Hakkın rahmetine kavuşmuş hemşerim ve yakın dostum Temel Kaya’nın oğlu Cengiz Kaya, babasını anlatan Sessiz Devin Kalesi adlı bu kitaba bir önsöz yazmamı istediğinde mutlu oldum. Temel Kaya, mutlak anlamda yokluk ve yoksulluğun hüküm sürdüğü bir coğrafya ve tarihi dönemde yaşayıp kendi kalesini dişiyle, tırnağıyla kurmayı başarmış bir Anadolu insanıdır. Temel Kaya’nın sahip olduğu özellikler ve hayat anlayışı, bugün evlatları ve Kaya Ailesi’nin diğer fertleri tarafından özenle sürdürülüyor. Günümüzde bir marka olarak Kale, bir itibar kalesi olarak yurtiçinde ve yurtdışında tanınıyorsa, en temel sebebi, ailenin devralıp geleceğe taşıdığı bu anlayıştır. Sessiz Devin Kalesi, okunduğunda görüleceği üzere, örnek alınabilecek gerçek bir başarı öyküsüdür. Bu kitap vesilesiyle kalıcı bir esere dönüşmesi beni ayrıca memnun etti. Temel Kaya’nın değerli deneyimlerinin gelecek nesillere ışık tutacağına inanıyorum. Hemşerim, Gümüşhane kalesinden gelmiş kale gibi iyi bir arkadaşımızdı.”

KİTABIN TANITIMI YAPILDI

\"Sessiz Devin Kalesi\" kitabının tanıtımı, dün akşam Maslak’taki Koçkaya As Plaza’da yapıldı. Tanıtıma kitabın yazarı Bünyamin Aygün’ün yanı sıra Eski Bakan Oltan Sungurlu, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana, Hürriyet Gazetesi Yazarı Taha Akyol, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Yeşilçam’ın unutulmaz sinema oyuncusu Göksel Arsoy, Koçkaya Holding’in kurucusu merhum Temel Kaya\'nın ailesi ve dostları katıldı.

“BÖYLESİNE DEĞERLİ BİR KİŞİNİN YAŞAMI TÜRKİYE’Yİ İLERİYE GÖTÜRMEK İSTEYENLERE IŞIK TUTACAK”

Kitabın yazarı gazeteci Bünyamin Aygün, Temel Kaya’nın yaşamının Türkiye’yi ileriye götürmek isteyenlere ışık tutacağını belirterek, şunları söyledi:

“Temel Kaya, iyiliği ilke edinmiş, kendini dürüstlüğe adamış bir hayırsever, muhteşem bir baba, vefakâr bir eş, gönlü zengin bir dost. Onun saymakla bitiremeyeceğimiz birçok sıfatının olduğunu söyleyebilirim. Hayatını kaleme alma yönünde yaptığımız çalışmanın başında bir dahi ile karşı karşıya olacağımızı bilmiyordum. Gazetecilik birikimime güvenerek üç ayda bitiririz, diye planladığımız çalışma 4 yılımızı aldı. Hayattayken kendisini tanıma şerefine erişememiş olsam da, bu kitabı yazarken onun 66 yıllık yaşamına misafir oldum. Günlüklerine, notlarına, fotoğraflarına, ona dair her şeyle temas ettik. Onu daha iyi tanımak ve anlamak için yeri geldi doğup büyüdüğü topraklara gittik. Gezdiği sokaklarda gezdik, onun soluduğu havayı soluduk. Ailesi, yeğenleri, dostları ve meslektaşlarıyla görüştük. Çocukluğunda sık sık kaçarak sığındığı, hayaller kurduğu kaleyi görme fırsatına eriştik. Son günlerini geçirdiği, çok sevdiği Kınalıada’daki evini de ziyaret ettik. Amacımız gerçek bir Temel Kaya portresi çıkarmaktı. Bir yapbozun parçalarını birleştirir gibi yaşamını birleştirdik. Böylesine değerli bir kişinin yaşamı, Türkiye’yi ileriye götürmek isteyen girişimci, yenilikçi ve yola yeni çıkan sanayicilerimize ışık tutmuş olacak.”

Temel Kaya’nın oğullarından Koçkaya Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Kaya da, “Temel Bey bu yazılı eseri göremedi ama çok eminim ki, şu an bizi ulvi mekânından hissediyordur” diyerek, kitap için emeği geçenlere teşekkür etti.

ESKİ BAKAN SUNGURLU: MÜTEŞEBBİS BİR ADAMDI

Eski Bakanlardan Oltan Sungurlu, Temel Kaya’yı 1960’tan beri takip ettiğini ifade ederek, “Dostundan, ahbabından para toplayıp, mal getirip karını onlara dağıttığını duyardım. Müteşebbis bir adamdı. Yalnız ticaret değil, sanayi yapması, üretim yapması ve bütün bunları yaparken kendi örf ve adetlerine, bütün değerlerine bağlı kalması da bir başka özelliğiydi” dedi.

DOĞAN HOLDİNG İCRA KURULU BAŞKANI ŞATANA: ÖMRÜNÜ ÜLKESİNİN KALKINMASINA ADAMIŞ BİR İNSAN

Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana da Temel Kaya’nın ömrünü ülkesinin kalkınmasına adamış bir insan olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Merhum Temel Kaya, köyünü markalaştıran, ticari dehasını yaratıcılık ve yenilikçilikle birleştirip ömrünü ülkesinin kalkınmasına adamış bir insan. Öyle ki, küçük yaşta en büyük hedefi köye adını veren kaleye çıkıp ufkun ötesini görmek olmuş. Vakti gelip kaleye çıktığında Erzurum’u görememiş, ancak sahip olduğu vizyoner bakış açısıyla İstanbul’un Türkiye’nin ticari ve ekonomik kalbinin attığı yer olduğunu keşfetmiş. Temel Kaya, eğitimin herkesin hakkı olduğunu savunmuş. Bir yandan yabancı dil ağırlıklı okullar kurulmasına yatırım yaparken, memleketinin çocuklarının da en iyi imkânlarda eğitim görmesi için modern okullar ve yurtlar açmış. Bugün 76 yıllık iş tecrübesi ve 1700 çalışanı ile ihracat hacmi 100 milyon dolar seviyelerine yaklaşan Koçkaya Holding, otomotiv, metal sanayi pazarlama, inşaat ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Temel Kaya, itibarın çok uzun zamanda kazanıldığını ama bir küçük yanlışla yıkılacağını bildiğinden Kale markasını gözü gibi korumuş. Ne mutlu ki üretim ve ticaretin her noktasında yer alan tüm aile üyeleri de Temel Kaya’nın hayat felsefesini yaşatmaya devam ediyor. Sessiz Devin Kalesi kitabı için emeği geçen herkesi kutluyor, bıraktığı anlayışın yıllar boyu nesillerce korunarak daha nice başarılarla sürdürülmesini diliyorum.”

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAHÇIVAN: TEMEL KAYA’DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Temel Kaya’dan çok şey öğrendiğini belirterek, “Hayatın sadece iş değil, eğitime katkı, sivil toplum örgütlerine değer katmak, istihdam yaratmanın yanında güçlü bir aile beraberliği kurmak olduğu yönündeki değerli fikirleri bizim için çok önemli anlam ifade ediyor. Anadolu’nun çorak topraklarından çıkıp, müteşebbis ruhla yokluklar içinde böylesine bir başarı çizgisine ulaşabilmek çok kolay değil. Üretmekten ve üretmekten değer kazanan bir toplum olmanın gençlere intikal yolu ancak bu eserler, bu kitaplardır” diye konuştu.

İSTANBUL SANAYİ ODASI MECLİS BAŞKANI OKYAY: CUMHURİYET KUŞAĞINA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ

İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay ise şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet kuşağına çok şey borçluyuz. Onlar bu ülkede çok az şey varken bir üretim sevdasıyla birçok girişimi başlattılar ve bugünkü sanayi altyapısını oluşturdular. Temel Kaya da, Kale köyünden başlayıp, işini geliştirerek bir sanayi devine dönüştürmüş büyüğümüzdü. Kendinden sonra gelenler de onun bu eserini gayet güzel şekilde kitaplaştırarak bir sonraki nesillere bırakma gayretinde olmuşlar. Böyle bir kitapla bu ailenin kültürünü, iş yapış şeklini, değerlerini aktarmanın son derece faydalı bir hizmet olduğunu düşünüyorum.”

ARSOY: 40 YILDIR KOMŞULUK YAPTILAR

Sinema oyuncusu Göksel Arsoy da Temel Kaya ve ailesinin 40 yıldır kendisine komşuluk yaptığını söyleyerek, “Bu komşuluğu yaratan insanlara teşekkür ediyorum. Bize bu güzel insanları komşu olarak verdiği için Allah’a da milyonlarca defa şükürler olsun” dedi.

“Sessiz Devin Kalesi” kitabının tanıtımı, Temel Kaya ile ilgili hazırlanan belgesel gösteriminin ardından sona erdi.

(FOTOĞRAF)