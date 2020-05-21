Temel Karamollaoğlu: Seçimlere, oylara müdahale edecekler; geçmiş seçimlerde ettiler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçmiş seçimlerde özellikle Doğu ve Güneydoğu'da seçimlere müdahale edildiğini belirterek, "Seçimlere müdahale edecekler, nasıl anlarsanız anlayın. Çünkü geçmiş seçimlerde müdahale ettiler" diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu, Sözcü TV'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı.

Karamollaoğlu'nun seçimlere ilişkin olarak, "Ben diyorum ki, seçimlere müdahale edecekler nasıl anlarsanız anlayın. Oylara müdahale edecekler. Çünkü geçmiş seçimlerde müdahale ettiler. Sandık başlarında insanlarımızı katlettiler" ifadelerini kullandı.

"Müdahale müsait olan ortamlarda yapılıyor"

Saadet Partisi adaylarının çekilmeleri için tehdit edildiğini ve sandıklara müdahale edildiğini hatırlatan Temel Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar özellikle müdahaleye müsait olan ortamlarda yapılıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da ama buna rağmen de halk belli bir ölçüde direniyor. Siz bu müdahaleyi İstanbul’da, Ankara’da kolay kolay yapamazsınız."