Temel Karamollaoğlu'ndan "dünyayı gezin" diyen Erdoğan'a: Gençler otobüs biletini almakta zorlanıyor, bundan haberi yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gençlere "dünyayı gezin" diye seslenen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Bugün gençler, bırakın dünyayı, ülkeleri gezmeyi tatilde, bayramda ailelerinin yanına gidebilecek otobüs biletini almakta bile zorlanıyorlar" diye yanıt verdi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜİK rakamlarına göre enflasyonun yüzde 61 olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, bazı araştırma gruplarının rakamlarının ise daha vahim bir tabloyu ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Çarşı pazardaki fiyat artışlarının insanları zor durumda bıraktığını savunan Karamollaoğlu, "Ramazan demek kalabalık iftar sofralarında dostlarımız ve sevdiklerimizle bir araya gelmek, huzuru paylaşmak demekti. Ramazan demek mahalledeki esnafı, sokaktaki komşuları, akrabaları, iftar sofralarında ağırlamak demekti. Fakat bu ramazanda halkımız, ramazan sevincini geçim derdiyle karşıladı" diye konuştu.

"Erdoğan, Türk ekonomisinin acıklı durumunu aktarıyordu, geçim sıkıntısı kabul edilemeyecek seviyeye geldi"

İktidarın bir zamanlar dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına girmeyi vadettiğini söyleyen Karamollaoğlu, "Sayın Erdoğan, o dönemlerde 1970'lerin kuyruklarını, halkın çektiği sıkıntıları, Türk ekonomisinin içinde bulunduğu acıklı durumu insanlara aktarıyordu. AK Parti iktidarından başka bir partiyi görmemiş gençler de umuda kapılmışlardı. Ama şimdi şartlar değişti. Ekonomi küçüldü, enflasyon arttı, geçim sıkıntısı eskiyle kıyas kabul edilemeyecek bir seviyeye geldi" açıklamasını yaptı.

Tayyip Erdoğan'ın gençlere yönelik tavsiyelerine değinen Karamollaoğlu, "Bugün gençler, bırakın dünyayı, ülkeleri gezmeyi tatilde, bayramda ailelerinin yanına gidebilecek otobüs biletini almakta bile zorlanıyorlar. Bundan haberi yok sayın Cumhurbaşkanının, ya bunları göstermiyorlar ya da yanlış bilgi veriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Erbakan'ın hiçbir politikası hayata geçirilmemiştir"

Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın iktidar ortağı olduğu her hükümette Türkiye'nin büyük hamlelere imza attığını söyleyen Karamollaoğlu, "Hocayla belli bir zaman birlikte olmak demek onun bütün politikalarını anlamak, tatbikata koymak demek değildir. 19 yıldır Erbakan hocamızın hiçbir politikası hayata geçirilmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.