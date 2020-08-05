Temel Karamollaoğlu: İslam ülkeleri, Cammu Keşmir'e her türlü zulmü reva gören Hindistan hükûmetine karşı tek ses olduğunu göstermelidir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Keşmir bölgesinde Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir eyaletinin özerk statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos tarihini 'Keşmir Kuşatma Günü' olarak tanımladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) çağrıda bulunan Karamollaoğlu, "Cammu Keşmir halkına karşı her türlü zulmü reva gören Hindistan hükûmetine karşı, İslam ülkeleri olarak tek ses olunduğunu ve yaşatılanlara karşı kayıtsız kalınmayacağını göstermelidir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hindistan, Pakistan ile arasında gerilime neden olan ve Hindistan'ın Keşmir bölgesinde kontrolü altında tuttuğu Cammu Keşmir eyaletinin özerk statüsünü kaldırmasının 1. yılında açıklamalarda bulundu.

"Cammu Keşmir'in iradesinin ortaya çıkması için bütün engelleri ortadan kaldırmalıdır"

Hindistan’ın girişimlerini "gayrimeşru" olarak tanımlayan Karamollaoğlu, şunları talep etti:

• Birleşmiş Milletler kendi aldığı kararların arkasında durmalı ve Cammu Keşmir halkının iradesinin ortaya çıkması için bütün engelleri ortadan kaldırmalıdır.

• İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) Keşmir’de yaşananlara müdahil olmalı ve Keşmir halkının haklı mücadelesinin yanında olduğunu yüksek sesle ortaya koymalıdır. İİT aynı zamanda Cammu Keşmir halkına karşı her türlü zulmü reva gören Hindistan hükümetine karşı, İslam ülkeleri olarak tek ses olunduğunu ve yaşatılanlara karşı kayıtsız kalınmayacağını göstermelidir.

• Türkiye Cumhuriyeti olarak da bu konuda net bir tavır almalı ve uluslar arası kurulları harekete geçirmek için gayret göstermeliyiz.

• Bizler Saadet Partisi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Keşmir halkının haklı davalarında yanlarında olacağız.

• Keşmir’i asla unutmayacağız ve unutturmayacağız.

• Adil ve barış içinde yaşanabilir bir dünya hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz.