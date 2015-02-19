TEM'de kontaklar kapatıldı, seferler iptal

İstanbul’u önceki gün teslim alan kar ve tipi, dün gün boyu devam etti. Kar kalınlığı, 60 santimetreye yükseldi. Ulaşım yine felç oldu. Metrobüsler çalışmadı, TEM ve E-5’te kazalar yaşandı. Yüzlerce araç da yollarda kaldı. Bazı sürücüler kontak kapattı. Birçok ilçede saatlerce süren elektrik kesintileri de vatandaşları mağdur etti.

İstanbul’da iki gündür etkili olan kar ve tipisebebiyle megakentte hayat durma noktasına geldi. Dün sabah saatlerinde Avrupa yakası ve İstanbul Boğazı’nda tipi etkili olmaya başladı. Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. TEM’de görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. 24 saat içinde yaklaşık 850 trafik kazası meydana geldi. Ana arterlerde trafik kısmen açık olsa da ara yollarda ulaşım sağlanamadı. Önceki gece yaşanan görüntüler tekrarlandı. metrobüsler ve araçlar yolda kaldı. Deniz ve hava ulaşımı aksadı. Normalde saatte ortalama 60 uçağın iniş yaptığı Atatürk Havalimanı’na dün bir saatte sadece 4 uçak inebildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ekipleri ana arterler başta olmak üzere köprü, viyadük, bağlantı yollarında tuzlama ve kar küreme yaparken, çalışmalar yetersiz kaldı. Yaşanan sıkıntılar şöyle:

Metrobüsler yolda kaldı

Yenibosna-Sefaköy arasındaki rampada biriken kar sebebiyle onlarca araç yolda kaldı. Tuzlama çalışmaları fayda etmeyince sürücüler kendi imkânlarıyla kurtulmaya çalıştı. Rampada sadece özel araçlar değil metrobüsler de ilerleyemedi. Zincirlikuyu-Beylikdüzü metrobüs seferinde aksamalar meydana geldi. Uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Araçlardan inen yolcular yürümek zorunda kaldı. Emre Yıldırım isimli vatandaş, “Yokuşu çıkamadı araç. Biz de yürümek mecburiyetinde kaldık.” dedi. Arabasını bırakarak yola metrobüsle devam eden Süleyman Ayhan da yine mağdur olduğunu kaydetti.

TEM’de 6 ayrı zincirleme kaza

TEM Otoyolu Sakarya Arifiye ilçesi mevki İstanbul istikametinde de 6 farklı zincirleme kaza meydana geldi. TEM Otoyolu her iki istikamette trafiğe kapandı. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. İki yolcu otobüsünün de karıştığı kazalarda yaralananlar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Araçların kaldırılması için uzun süre çaba harcandı. Kazalarda yaklaşık 50 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yerin 40 metre altında yürüdüler

Dolmabahçe-Taksim arasında yolda kalan araçlar sebebiyle sabah saatlerinde bu güzergahta yoğun trafik oluştu. Trafiği açmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı. Bu sırada trafik giderek arttı. Araçlar hiç ilerlemediği için, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde trafik kısa sürede sıkıştı. Saatlerce trafiğin açılmasını bekleyen sürücüler kontak kapattı, bazıları tepkilerini kornalarına basarak gösterdi. 40 metre yerin altında otobüslerde bulunanlar ise inerek yürümeyi tercih etti. Yaklaşık bir saat süresince trafik hiç ilerlemezken, yüzlerce kişi tüneli yürüyerek geçti.

İstanbul’da okullar bugün de tatil

İstanbul Valiliği, okulların bugün de tatil edildiğini açıkladı: “Öğrencilerimizin ulaşımda herhangi bir risk ve mağduriyetle karşılaşmamaları için anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 19 Şubat Perşembe günü de 1 (bir) gün ara verilmesi uygun görülmüştür.”

Suriyeli aile metroya sığındı

Sokakta yaşayan Suriyeliler, zor koşullar altında alternatif yerler bulmaya çalışıyor. Yenikapı-Hacıosman durakları arasında metroya binen ve içerideki sıcaktan yararlanan bir Suriyeli aile de seferler sırasında hiçbir durakta inmedi ve adeta metroya sığındı. Metro yolcularının dikkatini çeken Suriyeli anne, sıcak ortamda bebeği ile ilgilendi.

İki kişi donarak hayatını kaybetti

Kocaeli ve Amasya’dan ise iki acı haber geldi. Gebze’de sarp ve çalılık bir arazide koyun sürüsünü otlatmaya çıkan 69 yaşındaki Nurettin Sezgin adlı çoban, donarak ölmüş halde bulundu. Amasya’da Ekrem Bülbül (53) isimli şahıs, bir iş yerinin deposunda donarak öldüğü tespit edildi.