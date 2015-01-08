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Yaşam

TEM'de kaza: 1 ölü 11 yaralı

Adana'dan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsü sürücünün yoldaki buzlanma nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetti

08 Ocak 2015 15:13

TEM Otoyolu'nun Hendek ilçesi geçişinde İstanbul istikametinde meydana gelen kazada yoldaki buzlanmadan dolayı kayan yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu bir kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Kaza nedenilye TEM'de ulaşım 2 saat durdu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, kaza sabah saat 08.30 sıralarında saatlerinde meydana geldi. Adana'dan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsü sürücünün yoldaki buzlanma nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak önde gitmekte olan TIR'a çarptı.

Kaza sonrası Düzce ve Sakarya'dan olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Çarpışma sonucu otobüs şöförü ve muavini araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası şoför ve muavin sıkıştıkları yerden çıkarılırken henüz adı öğrenilemeyen otobüs muavini olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 11 kişi de hastanelere sevkedildi. Kazanın ardından yol yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.

 

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