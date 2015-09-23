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TEM'de firar eden boğa, Kocaeli'den İstanbul'a kadar kaçtı!

Kocaeli'nden İstanbul'a yaklaşık 8 kilometre kovalanan kızgın boğa iki saatlik kovalamacanın ardından TEM Otoyolu Kurtköy sapağında yakalandı

23 Eylül 2015 12:02

TEM Otoyolu Kocaeli, Şekerpınar mevkiinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, İstanbul Kurtköy'e a kadar iki saat süren kovalamacanın ardından yakalanabildi.  

Doğan Haber Ajansı'ndan Ramazan Eğri'nin haberine göre, olay saat 01.30 sıralarında Kocaeli, Şekerpınar TEM  Otoyolu'nda meydana geldi. Cemil Arslan ve 4 yakını hayvan pazarından aldıkları iki adet boğayı kapalı kasa minibüse bindirmek istedi.

İlk boğa araca bindirildi ama ikinci boğa ipini kopartıp firar etti. Kızgın boğa otoyolda İstanbul istikametine doğru kaçmaya başladı. Kaçan boğanın peşine önce sahipleri ardından da otoyol polisi ve karayolları ekibi takıldı. Polis ekipleri herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için kovalamaca sırasında otoyoldaki trafiği durdurdu. Otoyolda trafik oluştu. Polis ekipleri yoldan geçen bir çekiciden de yardım istedi.

Boğa defalarca önünün kesilmesine rağmen her defasında kurtulmayı başardı. Polis ekipleri aracın içinden attıkları iple boğayı yakalamaya çalıştı ancak bunda da başarılı olamadı.

 

İstanbul'a kadar kovalandı

 

Ayağından yaralan boğa son sürat kaçmaya devam etti. Kocaeli'nden İstanbul'a yaklaşık 8 kilometre kovalanan kızgın boğa iki saatlik kovalamacanın ardından TEM Otoyolu Kurtköy sapağında yakalandı. Kızgın boğa yakalandığı yere gelen araca konularak Pendik Aydos'a götürüldü.

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