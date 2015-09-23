81 ilin emniyetine 'Gülen cemaati için kurban derisi toplayanlar hakkında işlem yapın' talimatı

Kurban derilerinin en büyük toplayıcılarından olan Gülen cemaati, terör örgütü kapsamına alındığı için bu bayramda kurban derisi toplayamayacak. Cemaat adına deri toplayanlar ‘terör örgütüne yardım ve finansal destek’ten yargılanacak. Polis toplanan derilere el koyabilecek. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin emniyet müdürlüğüne gönderdiği genelgede, cemaat adına deri toplayanlar hakkında terör örgütüne yardım ve finansal destekten işlem yapılması talimatı verildi.

Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinde 600 bini büyükbaş, 2 milyonu da küçükbaş olmak üzere 2.6 milyon hayvan kesilmesi bekleniyor.

Kesilecek kurbanlar göz önüne alındığında sadece kurbanlık ekonomisi 6.4 milyar lira gibi rakam oluştururken, nakliye, kesim, sakatat, deri gibi diğer faktörlerle birlikte kurbanlık ekonomisi 10 milyar lirayı aşacak bir rakam oluşturuyor. Bu kadar büyük bir ekonomik alanda fayda sağlamak isteyen vakıflar, dernekler, Türk Hava Kurumu (THK), Diyanet İşleri Başkanlığı ve camiler ise rekabet için tüm çalışmalarını tamamladı.

Türk Kızılayı ve Mehmetçik Vakfı vekaleten kurbanlık keserken, cami dernekleri ve Türk Hava Kurumu başta olmak üzere dernek ile vakıflar ise kurban derilerini toplamak için birbirleriyle yarışıyor. Önceki yıllarda kurban derisi toplamada en ön sıralarda yer alan Gülen cemaati ise bu bayramda deri toplayamayacak.

81 il emniyetine 'el koyun' uyarısı

81 ilin emniyet müdürlükleri cemaatin deri toplamaması konusunda uyarıldı. Uyarıda, ‘Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ adına deri toplanmasına müsaade edilmemesi istenirken, cemaat adına kurban derisi toplayanlar hakkında terör örgütüne yardım ve finansal destek sağlamaktan işlem yapılması istendi. Ayrıca cemaat adına toplanan kurban derilerine de el konulması gerektiği uyarısı yapıldı.