Veterinerler uyardı: Kaçan kurbanı kovalamayın!

Doğu Karadeniz Veteriner Odası Başkanı Sebahattin Yazıcı, kurbanlık hayvanın kaçması durumunda ortaya çıkacak olumsuzlukları önlemek için kaçan kurbanın peşinden koşulmaması gerektiğini söyledi. Kurbanlık hayvanların farklı davranışlar sergileyebileceğini belirten Yazıcı, "Bu hayvanlar ilk kez bir araca bindirilerek, insanların yoğun olduğu alanlara getiriliyor. Bu nedenle de insanlardan uzak yetişen hayvanlar, kalabalık ortama girince agresif davranışlar sergileyebiliyor" dedi.

Yazıcı, kurbanlık hayvanlara karşı biraz daha duyarlı davranılması gerektiğini belirterek, "Kurban pazarından aldıktan sonra veya kesilmek üzereyken kaçan büyükbaş hayvanların yakalanmasında sabırlı davranılması son derece önemlidir. Kaçan hayvanı kovalamaya çalışırsak agresifliğini artırırız ve bu nedenle hayvanın üzerine gitmek yerine yorulmasını beklemek en doğru şeydir. İnsanların kaçan hayvanların peşinden koşması, hayvanların içgüdüsel hareketlerinin artışını da etkilemektedir" diye konuştu.

'Sabırla hareket etmek çok önemlidir'

Kaçan hayvanın anesteziyle sakinleştirilebileceğini ifade eden Yazıcı, "Bu nedenle yaşanacak olumsuzlukları önlemek için kurbanlığın kaçması halinde bir veterinere haber verilmesi doğru olacaktır. Sabırla hareket etmek çok önemlidir. Hayvan bir süre kaçtıktan sonra yorulacak ve bitkin düşecektir. O nedenle sakin olunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yazıcı kaçan hayvanın kovalanmasının insan sağlığı açısından da risk oluşturabileceğini dile getirerek, "Kişiler kendi sağlıklarını da düşünmelidir. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki kişilerin aşırı efor sarf etmesi üzücü sonuçlara neden olabiliyor. Aşırı efor sarf etmek kalp hastalıklarını tetikleyebilir, hatta kalp krizine bile neden olabilir" dedi.

Kurban kesim yerlerine de dikkat edilmesi gerektiğini belirten Yazıcı, "Okul bahçeleri başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında kurban kesimi doğru değildir. Bu tür yerlerde kesilecek hayvanlarda oluşabilecek parazitler insan sağlığı için çok büyük tehlike oluşturabilir" şeklinde konuştu.