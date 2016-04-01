TEM’de 500 hafriyat kamyonuyla eylem

Hafriyat kamyoncuları, hafriyat döküm alanlarının yetersizliği, trafik sigortası priminin yüksekliği ve İstanbul’da bir çok yolun kendilerine yasak olması gerekçesiyle TEM’de eylem yaptı. Yaklaşık 500 kamyonun, korna çalarak ilerlediği TEM’de trafik felç oldu. TEM ilerledikten sonra Hasdal-Kemerburgaz yoluna giren kamyoncular burada da yaklaşık yarım saat yolu trafiğe kapattı.

İstanbul’un Avrupa yakasında hafriyat taşımacılığı yapan yaklaşık 500 kamyoncu, hafriyat döküm alanlarının yetersizliği, trafik sigortası priminin yüksek olması, bazı yolların kendilerine yasak olmasını protesto etmek için TEM Otoyolu’nda trafik yavaşlatma eylemi yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kamyonlar saat 09.30 sıralarında Arnavutköy’den TEM Otoyolu’na bağlandı. Bütün şeritleri kapatan kamyonlar hızlarını düşürerek trafiğin yavaşlamasına neden oldu. Kamyonlarına Türk bayrakları asan kamyoncular eylem boyunca korna çaldı. Bir kamyonun önüne asılan ’İnsan gibi çalışıp yaşamak bizim de hakkımız’ pankart dikkat çekti.

TEM’de uzun kuyruklar oluştu

Eylem nedeniyle TEM’de uzun kuyruklar oluştu. Ankara istikametine ilerleyen kamyoncular Hasdal sapağından Göktürk-Kemerburgaz istikametine dönüş yaptı. Polis, bu yol üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kamyoncular Göktürk-Kemerburgaz yolunun yaklaşık yarım saat trafiğe kapattı. Bu sırada yolda olan diğer sürücüler dakikalarca trafikte kaldı. Bazı sürücüler kontak kapatarak yol kenarında yolun açılmasını bekledi.

Kemerburgaz sapağında durduruldular

Kamyonlar, polis tarafından Kemerburgaz sapağında durduruldu. Burada bir TOMA, ve çok sayıda çevik kuvvet polisi bekledi. Kamyoncular burada basın mensuplarına açıklama yaptılar.

Yaşattıkları trafik için İstanbullulardan özür dilediler

Kamyoncular adına konuşan Mehmet Selçuk Karagöl, konuşmasına seslerini duyurmak için yaptıkları eylem nedeniyle İstanbullulardan özür dileyerek başladı. 12 yıllık kamyoncu olduğunu kaydeden Karagöl, "İstanbul halkına bugün vermiş olduğumuzu rahatsızlıktan ötürü çok özür diliyoruz. Bizler ekmeğinin peşinde olan insanlarız. Kesinlikle onları mağdur etmek gibi bir düşüncemiz yoktu. Tek şeridi kapatarak eylem yapmayı düşündük ancak istem dışı böyle oldu ve elimizde olmayan sebeplerle yolu tıkadık. Onların affına sığınıyoruz" dedi.

Sorunları dile getirdi

Hafriyat kamyoncularının sorunlarını anlatan Karagöl, "Bugün son olarak 3 döküm sahamız vardı. Biz bunun 5-6’ya çıkmasını istiyorduk. Bunu 2’ye düşürdüler. Bu 2 döküm alanı yetersiz. İşimizi yapamıyoruz. 5-6 saat sıralar bekliyoruz. Seferlerimizi tamamlayabilmek için bu kez hafriyatçı arkadaşlarımız hız yapmak zorunda kalıyor. O zaman kurallar çiğneniyor, ve cezalar yiyorlar. Trafik sigorta primleri çok yüksek. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan, Ulaştırma bakanımızdan bize yardımcı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Polisin ’araçlarınıza binin’ anonsu

Basın açıklamasının ardından polis kamyonculardan araçlarına binmelerini ve eylemi sonlandırmalarını istedi. Saat 11.30 sıralarında eylemin sona ermesinin ardından kamyoncular, araçlarıyla Göktürk ve Kemerburgaz istikametine doğru ilerlediler. Kamyoncuların eylemi nedeniyle TEM’de Bahçeşehir- Hasdal arasında trafik yoğunluğu oluştu.