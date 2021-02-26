TEMA Vakfı: Paris İklim Anlaşması'nı onaylamama konusunda Eritre, İran, Irak, Libya ve Yemen'le konumlanmak anlamlı değil

TEMA Vakfı Çevre Politikaları Bölüm Başkanı Ceren Pınar Gayretli , "Paris İklim Anlaşması'nı onaylamama konusunda Eritre, İran, Irak, Libya ve Yemen'le konumlanmak anlamlı değil. Türkiye, Paris Anlaşması'nı 2016 yılında imzaladı. Biz bu geçen 5 yıl boyunca Meclis'e gelmesini, onaylanmasını ve Türkiye'nin sözleşmede taraf olmasını bekliyoruz" dedi.

Dünyada 197 ülkenin 2016'da imza koyduğu Paris İklim Anlaşması'nı sadece Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen ve Türkiye onaylamadı. Türkiye'de 41 sivil toplum kuruluşu anlaşmanın TBMM'de onaylanması için imza kampanyası başlattı.

RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası yayınında konuşan TEMA Vakfı'ndan Ceren Pınar Gayretli, kampanyayı anlattı. Gayretli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"5 yıldır Meclis'e gelmesini bekliyoruz"

"Türkiye, Paris Anlaşması'nı 2016 yılında imzaladı. Biz bu geçen 5 yıl boyunca Meclis'e gelmesini, onaylanmasını ve Türkiye'nin sözleşmede taraf olmasını bekliyoruz. Paris Anlaşması gündeme geldiği ilk günden bu yana bu süreci takip ediyoruz. Paris Anlaşmasına taraf olmadığımızda birçok fondan, pek çok uluslararası destekten mahrum kalıyoruz. Türkiye "biz ekonomimizi büyütmeye çalışan bir ülkeyiz emisyonu azaltmayı doğrudan taahhüt edemeyiz. Eğer bunu yapacaksak fonlardan da sonuna kadar yararlanmamız gerekiyor" diyor.

"Ama aslında zaten Paris Anlaşması'nı onayladığımız zaman ancak iklime yönelik fon kaynaklarına ulaşabiliyoruz. Uluslararası müzakerelerde belki doğru yönetilemeyen süreçlerden kaynaklı kaygılar var. Türkiye'nin bu şekilde büyümekten başka da şansı yok çünkü Türkiye, iklim değişikliğinden en olumsuz etkilenecek bölgelerden birinde Akdeniz kuşağında yer alıyor. İklim değişikliği bizim için aşırı sıcak ve aşırı kuraklık, yağışların azalması ve düzensizleşmesi anlamına geliyor. Biz bu şekilde ülke olarak devam edemeyiz.

İmzalar Meclis'e sunulacak

"Paris anlaşması bizim için çok büyük bir şans çünkü biz zaten bunu yapmak zorundayken bir yandan dünyanın tüm ülkeleri hep beraber yapalım diyor. Tüm dünya yapalım derken bizim bunun dışında kalmamız, bizim kendimizi farklı bir yere konumlandırmamız çok anlamlı değil. Türkiye gibi hala büyümeye çalışan, hala ekonomisini geliştirmeye çalışan pek çok ülke var. Doğanın haklarını ve çevreyi savunan sivil toplum kuruluşları olarak Türkiye'nin Paris Anlaşması'nda yerini alması için change.com'da kampanya başlattık. 'Türkiye Paris Anlaşmasını Onaylasın' kampanyasına atılan imzalar TBMM'ye gönderilecek."