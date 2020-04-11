TEMA Vakfı'ndan evde kalanlara keyifli vakit geçirmek için öneriler

TEMA Vakfı, Koronavirüs günlerinde evde #umutyeşertiyoruz sloganıyla evde kalan kişiler için vakit geçirmeye yardımcı olacak bazı önerilerde bulundu.

Hijyen kurallarına dikkat ederek su tasarrufunda bulunulması gerektiği uyarısında bulunan TEMA Vakfı, su ile ilgili okunabilecek bir yayınlarını önerdi. Vakıf ayrıca çevrim içi platformlardan bulunabilecek çocuklar için bir kitap tavsiye etti. Vakfın açıklaması şu şekilde:

"Tüm dünya olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu dönemde umuyoruz ki sizin ve sevdiklerinizin sağlığı yerindedir. Küresel salgınla hep birlikte mücadele ettiğimiz bugünlerde evde kalmaya çalışarak hem kişisel olarak tedbirlerimizi alıyor hem de konunun uzmanlarından gelen uyarılara dikkat ediyoruz. TEMA Vakfı Genel Merkez çalışanları olarak biz de çalışmalarımızı nöbet sistemi ile evlerimizden sürdürüyor; bu sayede hem çalışanlarımızın hem de ailelerinin sağlığı için elimizden gelen önlemi almış olmanın gönül rahatlığını yaşıyoruz. Bu süreci iş birliği ve dayanışma ile atlatabileceğimizi biliyoruz. Hep birlikte tekrar #umutyeşertiyoruz demeye devam edeceğimiz sağlıklı ve güzel günlerde görüşene dek size iyi gelebileceğini düşündüğümüz ve evde keyifli vakit geçirmenize yardımcı olabilecek bazı önerilerimizi paylaşmak istiyoruz.

1- Hepimiz doğadan ve sevdiklerimizden uzak geçirdiğimiz bu sürede, ailemiz ve sevdiklerimizle yüz yüze görüşmenin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha fark ettik. Evlerimizde kaldığımız bu sürede, sevdiklerinizle dijital platformlarda iletişim halinde olmayı günlük rutininizin bir parçası haline getirin.Sevdikleriniz size iyi gelecektir, tabi siz de sevdiklerinize

2- Bu süreç tam da baharın geldiği bu zamanlarda çocuklarımız için daha zor geçebilir. Normal günlerde onlara ayıramadığınız vakti ayırabilmenin mutluluğunu yaşayın ve çocuklarla kaliteli zaman geçirin. Sizin için bir oyun bir de şarkı önerisi hazırladık:

Atıkları Geri Dönüşüme Oyunu Canlılar Çeşit Çeşit Şarkısı

3- Küresel salgın ile mücadele ettiğimiz bu dönemde, en önemli doğal varlıklarımızdan biri olan suyun önemini bir kez daha anladık. Kişisel hijyenimizden ödün vermeden suyu geleceğimiz için tasarruflu kullanmamız, özellikle kurak geçen bir kışın ardından daha da kritik bir önemde. Bu sebeple sizlere evinizdeyken okuyabileceğiniz su ile ilgili bir yayınımızı bir de web sitemizi önermek istiyoruz.

4- TEMA Vakfı olarak 2019 yılında hem yetişkinler hem de çocuklar için yayımladığımız kitapları evde bolca vakit geçirdiğimiz bugünlerde siz doğaseverlerin ilgisine tekrar sunmak istiyoruz. Arzu ederseniz, kitapları çevrim içi platformlardan edinebilirsiniz.

Ağaçların nasıl konuştuğunu duyuyor musunuz? (Çocuk) Ağaçların Gizli Yaşamı

5- Birbirimize en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde sevdiğiniz birinin doğum günü, evlilik yıl dönümü ya da herhangi bir özel gününde onu düşündüğünüzü göstermek ve her şeye rağmen mutlu anları çoğaltmak için onun adına TEMA Vakfı üzerinden fidan bağışlayabilirsiniz. Doğum Günü Fidan Bağışı için tıklayın