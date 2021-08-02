TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Öztürk: Her yere gelişigüzel ağaç dikilemez

Türkiye 6 gündür orman yangınlarıyla mücadele ederken, vatandaşlardan da yanmış bölgelerde ağaçlandırma çağrıları gelmeye başkadı. TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet Öztürk, “Her yere gelişigüzel ağaç dikilemez, doğa size hangi türü istediğini söylüyorsa, o bölgede o ağaç dikilir” açıklamasını yaptı. Öztürk, "Elinizde hazır fidan varsa en erken, yangından ortalama 1.5 yıl sonra ekime başlanabilir" dedi.

Hürriyet gazetesinden Ömür Kurt’un haberine göre, Öztürk, "Yanan bir bölgenin ağaçlandırılması için ne kadar zamana ihtiyaç var?" sorusuna, "Bu konu yanan alanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterir. Öncelikle bölgede yanan, tahrip olmuş ağaçların çıkarılması gerekir. Ardından bu sahanın ağaçlandırma etüt çalışması yapılması için bir süreye ihtiyaç vardır. Bu işlemlerden sonra ağaçlandırma çalışmalarına dair hazırlıklar başlar. Karşımıza 'Sahayı ağaçlandıracak uygun fidan var mıdır' sorusu çıkar." yanıtını verdi.

Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Elinizde hazır fidan varsa en erken, yangından ortalama 1.5 yıl sonra ekime başlanabilir. Eğer uygun fidan yoksa, o fidanın da fidanlıkta büyütülmesi gerekir. Bir fidanın büyütülüp sahaya ulaşması için de ayrıca ortama 8-10 aya ihtiyaç vardır. Temmuz ayında çıkan yangını ele aldığımızda yaklaşık ekim/kasım aylarına kadar saha incelemesi yapılacaktır. Nerede ağaçlandırma çalışması yapılacağı, nerede kendiliğinden topraktaki tohumlarla gerçekleşecek çimlenme yapılacağı belirlenecek. Ağaçlandırma yapılacak yerler tespit edilince, fidan ihtiyacına göre üretim çalışmaları başlayacak. Etüt bittiği tarihte tohum ekilemeyeceği için ocak-şubat aylarını beklemek gerekecektir. Büyüme periyodu 10 ay ise, 2022 kasım-aralık en erken dikim tarihi olarak karşımıza çıkacaktır. Kızılçam için konuştuğumuzda, nisan-mayıs ayında kozalak hasadına başlamak gerekir. Kozalaktan tohum çıkarma işlemi devreye girer. Bu da yanan alandaki ekim süresinin 2.5 yıla uzaması anlamına gelir. Yani yanan bir bölgede hemen ağaçlandırma yapılamaz.

-Yanan ormanlarda pek çok canlı yaşıyor. Doğal yaşamın tekrar kurulması mümkün mü?

Bu çok uzun zaman alan bir süreç. Tekrar doğanın birebir özdeş haline gelmesi mümkün değil. Ancak doğal haline çok yakın özellikleri alması için de yaklaşık 100 yıl gibi bir sürenin geçmesi gerekir."