TEM Otoyolu'nda bir metrelik çökme meydana geldi, sürücülerin dikkati facianın önüne geçti

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde, yolun orta şeridinde bir metre eninde ve yaklaşık 50 santimetre derinliğinde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Yapılan onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapatılan şeritler trafiğe açıldı.

DHA'da yer alan habere göre olay, saat 02.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Avcılar-Beylikdüzü Sapağı'na yaklaşık 500 metre kala meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yolun orta şeridinde yaklaşık 1 metre eninde ve 50 santimetre derinliğinde çökme oluştu.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Otoyol Bakım ekipleri çökmenin olduğu noktaya geldi. Ekipler, yola koydukları dubalar ve işaret levhaları ile 3 şeritli yolun 2 şeridini trafiğe kapattı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Yolun çöken kısmında incelemelerde bulunan ekipler, sabah saatlerinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçebilmek için kamyonla çökmenin olduğu noktaya mıcır dökerek boşlukları doldurdu. Daha sonra da mıcırın üzerine soğuk asfalt dökerek yama yaptı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu, yolun çöken kısmı geçici olarak onarıldı. Onarım çalışmasının tamamlanmasının ardından da kapatılan 2 şerit de tekrar trafiğe açıldı.

Yolun gece çökmesi muhtemel kazaları önledi

Otoyolu'nun orta şeridinde oluşan çökmenin, araç yoğunluğunun az olduğu gece saatinde meydana gelmesi oluşabilecek muhtemel kazaların da önüne geçti. Yol bakım-onarım ekibi, tekrar bir olumsuzluğun yaşanmaması için çökmenin meydana geldiği noktada yol kenarında nöbet tutacak. Ekipler detaylı onarım çalışmasının ise yapılacağını belirtti.

‘Gereken acil müdahaleyi yaptık’

Otoyol Bakım Formeni olan Cemalettin Çakır, çökmenin neden meydana geldiğini anlayamadıklarını ifade ederek, “Yolda çökme oldu. Bizim nöbetçi arkadaşlar bilgi verdi. Geldik, şu an için gereken acil müdahaleyi yaptık. Sabah detaylı bir çalışması yapılacak. Bu giderilecek. Şu anda yaptığımız işlemle, vatandaşın can ve mal güvenliği sağlayarak herhangi bir kazayı önlüyoruz. Kazaya sebebiyet vermemek için geçici bir çalışma yaptık. Gece ekibinin duyarlı olması daha büyük bir kazaya engel oldu" dedi.