-TEM otoyolunda bayram yoğunluğu DÜZCE (A.A) - 05.11.2011 - Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte, TEM otoyolu Bolu dağı tünelinin her iki şeridinden şimdiye kadar toplam 100 bin 843 araç geçiş yaptı. Dün akşam mesai saatinin bitiminde başlayan dört günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla TEM otoyolu Düzce ve Bolu kesiminde yoğunluk yaşanmaya başladı. Gün boyu devam eden yoğunluk, akşam saatlerine doğru çok hafifte olsa biraz rahatladı. Özellikle İstanbul-Ankara istikametinde yaşanan yoğunluk sebebiyle bu şeritteki tünelden 81 bin 443 araç geçerken, Ankara-İstanbul istikametindeki tünelden ise 19 bin 400 araç geçiş yaptı. Özellikle Kaynaşlı-Soruçökek mevkisinde bulunan birinci viyadük üzerinde başlayan trafik, Bolu'nun Gerede ilçesi gişelerine kadar devam ediyor. Düzce ve Bolu trafik ekipleri, yolda sürekli olarak devriye halinde sürücüleri aşırı hız ve yakın takip konusunda uyarılarda bulunuyor. Gece saatlerine kadar devam etmesi tahmin edilen yoğunluk özellikle İstanbul-Ankara istikametinde görülüyor. Ankara-İstanbul istikametinde ise trafik akıcı bir şekilde ilerliyor.