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Yaşam

TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı

29 Temmuz 2020 21:59

Mesai saatinin bitmesinin ardından Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan yola çıkmasıyla birlikte TEM yolu Ankara yönü Kocaeli geçişindeki trafik yoğunluğu da arttı. Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Körfez gişeleri mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, Sakarya'da bulunan Hamitli mevkiine kadar devam ediyor.

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