TEM'de 15 kilometrelik bayram trafiği

Ramazan Bayramı dolayısıyla araçlarıyla tatile çıkan vatandaşlar, TEM otoyolunun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda yaklaşık 15 kilometrelik kuyruğa neden oldu. TEM'de İstanbul yönünde ise bir sorun yaşanmıyor.

Ramazan Bayramı tatilini haftasonu tatiliyle birleştiren tatilciler yollara düştü.

Bayram nedeniyle trafiğin en yoğun olduğu bölgelerden olan TEM otoyolunun Bolu kesiminde polis ekipleri herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için yoğun çaba gösteriyor.

Özellikle Gerede-Karadeniz bağlantı yolu Ankara istikametinde oluşan 15 kilometrelik araç kuyruğunu azaltmak isteyen ekipler, trafik akışını Çaydurt gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriyor.

Çaydurt gişelerine yönlendirilen sürücüler, burada da araç yoğunluğuna neden oluyor.

TEM otoyolunun İstanbul güzergahında ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.