Telsim'de 10 yıl sonra borç krizi

Türkiye GSM sektöründe 1994 ile 2006 yılları arasında faaliyet gösteren Telsim ’e borcu olanlara hukuk bürolarından yeni uyarı mektupları gönderilmeye başlandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile çalışan 100 ’den fazla hukuk bürosu aracılığıyla eski abonelere gönderilen uyarı mektubunda, Telsim'e borcu olanlar ödeme yapmaya çağrılıyorlar.



Masraflar caydırıyor



Hürriyet'te yer alan habere göre, uyarı mektubunda, “Telsim’e olan borcunuzun ödenmediği tespit edilmiştir. Sizi Telsim olarak ödeme yapmaya davet ediyoruz. Ödeme yapmayı kabul etmediğiniz takdirde, icra takibi başlatılacaktır …” deniliyor. Söz konusu eski fatura borçlarıyla ilgili olarak tüketicilerin yasal yolları kullanma hakkı mevcut. Ancak hem yasal sürecin uzaması hem de bu süreçteki masraflar nedeniyle çoğu abone borcunu ödeme yoluna gidiyor.



Web sitesi var



Telsim ’e borcu olan abonelerin, borçlarını sorgulayabildikleri ve ödeme sürecine yönlendirildikleri telsimborcumbitsin.com adlı bir web sitesi bulunuyor. TMSF ’nin sunucularında yer alan bu site üzerinden GSM numarası veya ad ve soyad ile borçsorgulaması yapılabiliyor. Tüketici Mahkemeleri’ne de taşınan tartışmalı 10 yıllık zamanaşımı süresi açısından tüketici dernekleri de tepkili.



Borç Vodafone’a geçmedi



Uzan Grubu'nun borçlarından dolayı 2004 yılında TMSF tarafından el konulan Telsim, 2005 yılının sonunda satışa çıkarılmış ve ihaleye en yüksek teklifi veren Vodafone ’a 2006 yılında devredilmişti. Mayıs 2006 ’da Telsim’in tüm varlıkları, lisans hakları ve baz istasyonları Vodafone'a geçmiş ancak Telsim'in 24 Mayıs 2006 tarihine kadar olan borçları Vodafone’a devredilmemişti.



İtibar etmeyin



Tüketici Başvuru Merkezi Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu "Telsim kapanalı 15 sene oldu. Bu durumlarda zaman aşımı 10 yıldır. Ancak bazı hukuk bürolarının Telsim’e borcun var diye mektup gönderip haciz tehdidi yapıyorlar. Bununla ilgili yüzlerce şikayet aldık. Borçlar kanununa göre 10 yıllık zaman aşımı vardır. Mektup alanlar buna itibar etmesinler. İcra dairesine gidip itiraz etsinler" diye konuştu. Posta