Televizyonun en ünlü 'afacan'ı, ABD'nin en tanınan komedyenlerindendi; Louie Anderson, 68 yaşında hayatını kaybetti

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"Afacan Louie" çizgi filmiyle bir neslin çocukluğuna damga vuran, milyonların yüzüne gülümsemeler yerleştirdiği uzun kariyerine birçok ödül sığdıran ABD'li komedyen ve programcı Louie Anderson, uzun süre kanserle mücadele ettikten sonra 68 yaşında hayatını kaybetti.

Komedyenin temsilcisi Deadline'a yaptığı açıklamada Anderson'ın Las Vegas'ta lenfoma tedavisi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Anderson, kariyeri boyunca üç Primetime Emmy'ye aday gösterildi ve 2016'da Christine Baskets rolüyle "En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

ABD'li komedyen, Türkiye'de de oldukça popüler olan çizgi dizisi "Afacan Louie" iki Daytime Emmy Ödülü kazandı.

Anderson, 1981'de Orta Batı Komedi Yarışması ile komediye adım atmadan önce Minnesota'da zor durumdaki çocuklara rehberlik görevlisi olarak yardım ediyordu.

Eddie Murphy'nin 1988 tarihli hit filmi "Coming to America"daki rolüyle daha geniş kitlelere ulaşan Anderson, 1999-2002 arasında ABD'nin en çok izlenen oyun şovlarından "Family Feud"u sunmuştu.

Anderson'ın hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından, arkasından birçok kişi veda mesajı yayımladı

Dünyanın en tanınan komedyenlerinden Bill Burr yaptığı Twitter paylaşımında, "Louie Anderson'ın 'stand up'ı ne kadar basitmiş gibi gösterdiğini hep sevdim. Tek bir ifade değişimi yaparak veya bakış atarak salondan alkış alabilirdi. Gerçek bir usta. Tüm kahkahalar ve çok iyi bir insan olduğun için teşekkürler. Sen en iyilerdendin. Huzur içinde uyu" yazdı.