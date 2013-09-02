Televizyonların yeni sansürü: Seks için anlık zevk, penis için çıt çıt

Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu, CNBC-E ve E2 kanallarında, "seks" kelimesi yerine "anlık zevk", "fahişe" sözü içinse "kevgir" kelimelerinin kullanıldığını yazdı. Alt yazılı programlarda ise "penis" kelimesinin "çıt çıt"la değiştirildiğini belirten Koloğlu, RTÜK'ün "Ben yasaklamadım" dediğini de belirtti.

Sina Koloğlu'nun "Bunlar da sansürlü sözcükler; cenabet, seks" başlığıyla yayımlanan (2 Eylül 2013) yazısı şöyle:



Bunlar da sansürlü sözcükler; cenabet, seks



Okurum notu iletmiş; Saat 02.17. Show TV’de “Deli Yürek”te “cenabet” kelimesi biplendi’... Emre Yahyagil yollamış notu. Ne tesadüf daha önce de benzer konuda bir email aldım Ahmet Türk adlı okurumundan. CNBC-E ve E2 kanallarında yayınlanan film ve dizilerdeki çeviri sansürüyle ilgili notları iletmiş:



Penis eşittir çıt çıt



"CNBC-E ve E2 dizilerinin Türkçe çevirilerinde 'seks' kelimesi yasak olduğu için 'anlık zevk', 'fahişe' için de 'kevgir' kelimeleri kullanılıyor. Biraz daha bilgi istedim; "Conan ve Jay Leno şovlarda türkçe çevirilerde seks sözcüğü yerine ayrıca beraber olmak deyimi kullanılıyor. 'Penis' kelimesiyse alt yazılarda üç nokta ile sansürleniyor ya da 'çıt çıt' ifadesi kullanılıyor. Çok komik değil mi?" Durum böyle komik mi değil mi, ona siz sayın seyirciler karar verecek tabii ki.

Ekranda sansür hem görüntüde hem sözcüklerde "aman bir şey olmasın" düşüncesiyle gelişiyor serpiliyor. RTÜK, "ben yasaklamadım" dese hatta bu buzlanma ve "bip"ten rahatsız olsa da televizyon kanalları "muhafazakar havanın" etkisiyle kendi yasaklarını kendileri oluşturmuş oluyor. Yani RTÜK’e fazla da bir iş düşmüyor. Kanallar beklenenin ötesinde bir çalışma yapmış oluyorlar. 90’lı yıllarda “eşşoğlu eşek” yasak değilken 2000’li yıllarda yasak olabiliyor.