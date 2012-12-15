Televizyonda cenaze töreni çılgınlığı

ABD’de bir televizyon kanalı sıradışı bir reality şov programı hazırlıyor. 'En İyi Cenaze Töreni' (Best Funeral Ever) adlı programda aile yakınlarını kaybedenler çılgın partilerle sevdiklerine veda edecek.



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Dallas Golden Gate Cenaze Evi’nin müdürü John BeckWith tarafından hazırlanacak 'En İyi Cenaze Töreni' adlı programda aile yakınlarını kaybedenler farklı temalarla sevdiklerine veda edecek.

Mangal partisi, geyik ve elflerle birlikte Noel partisi, dansçı kızlar ve boks ringinde veda cenaze temalarından sadece birkaçı.

Beckwith yarışma için, “Bu aileleri hayatlarının en kötü zamanlarında çok mutlu yapacağız, amacımız bu” dedi.

26 Aralık’ta ilk defa yayınlanacak şov eğer iyi bir izleyici kitlesine ulaşırsa seri olarak devam ededek.