Televizyon ve gazeteden internet kullanımına; işte Türkiye'nin medya alışkanlıkları yüzdesi

Araştırma Şirketi Ipsos'un “Türkiye’yi Anlama Kılavuzu” 2014 raporunda yer alan veriler ışığında Türkiye’nin medya alışkanlıklarını “infografik” olarak hazırladı.

34 ilden 15 bin 854 kişiyle yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de bireylerin yüzde 85’i her gün televizyon izlerken sadece 19’u her gün gazete okuyor. Yüzde 25 ise sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Yüzde 59 internette gazete okumuyor

İnternet kullanım alışkanlıklarına dair verilere bakıldığındaysa, her dört kişiden birinin sosyal ağları kullandığı belirlendi. Buna karşın internetten her gün gazete veya dergi okuyanların oranı yüzde 6’da kaldı.

Ankete katılanların yüzde 59’u hiçbir zaman internetten gazete veya dergi okumadığını ifade etti.

İşte Ipsos tarafından hazırlanan o veriler: