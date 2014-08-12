T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Televizyon ve gazeteden internet kullanımına; işte Türkiye'nin medya alışkanlıkları yüzdesi

Ipsos Araştırma Şirketi, 34 ilden 15 bin 854 kişiyle anket yaptı

12 Ağustos 2014 15:33

 Araştırma Şirketi Ipsos'un “Türkiye’yi Anlama Kılavuzu” 2014 raporunda yer alan veriler ışığında Türkiye’nin medya alışkanlıklarını “infografik” olarak hazırladı.

34 ilden 15 bin 854 kişiyle yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de bireylerin yüzde 85’i her gün televizyon izlerken sadece 19’u her gün gazete okuyor. Yüzde 25 ise sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

 

Yüzde 59 internette gazete okumuyor

 

İnternet kullanım alışkanlıklarına dair verilere bakıldığındaysa, her dört kişiden birinin sosyal ağları kullandığı belirlendi. Buna karşın internetten her gün gazete veya dergi okuyanların oranı yüzde 6’da kaldı.

Ankete katılanların yüzde 59’u hiçbir zaman internetten gazete veya dergi okumadığını ifade etti.

İşte Ipsos tarafından hazırlanan o veriler:

ETİKETLER

türkiyemedya alışkanlıklarıaraştırmaipsosinternetsosyal medyatelevizyongazeteyüzde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24