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Bilim / Teknoloji

Televizyon takibinde yapay zeka dönemi

İSTANBUL, (DHA)- MEDYA takip kuruluşu Ajans Press, teknolojik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi

08 Şubat 2018 14:15

İSTANBUL, (DHA)- MEDYA takip kuruluşu Ajans Press, teknolojik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Sektörde 65\'inci yılını kutlayan kuruluş, televizyon takibinde yapay zeka uygulamalarıyla müşterilerine TV ve radyo kayıtlarında da haberlerin deşifresini verebiliyor.

Triphone Based Recognition (Trifon Temelli Tanıma) algoritmaları baz alınarak geliştirilmiş derin öğrenme ve sinir ağlarına dayalı ses tanıma yazılımı aracılığıyla, dijital video ve ses dosyalarını otomatik olarak yazıya çeviren teknolojiyle beraber, televizyon haberlerinin deşifreleri artık saniyeler içerisinde alınabilecek. Yazılı basın takibinde haberlerin kupürünün yanı sıra verilen metin kısmı, TV takibinde yapılan yenilikle beraber artık metin şeklinde de verilebilecek.

Ajans Press’in Azerbaycan kökenli AzReco firmasıyla ortak geliştirdiği teknoloji, üç farklı modül üzerinden işlem sağlayarak, firmaların ihtiyaçlarına anında cevap veriyor. TVR Plus’ın ilk bileşeni olan, Speech To Text (Sesi Metne Dönüştürme) modülü sayesinde, tüm televizyon, radyo, video ve ses dosyaları saniyeler içerisinde en üst seviye başarı oranıyla text’e çevrilebilecek. İkinci modül olan Keyword Spotting (Anahtar Kelime Arama) ile deşifre içerisinde aranan anahtar kelimeler sentezlenmiş bir şekilde süzülüp, anahtar kelimenin geçtiği zaman aralıkları online olarak gösterilecek. Üçüncü modül olan JSON Output (Cümle Cümle Deşifre) modülünde ise cümle cümle sentezleme yapılarak sonuçlar kurumların ihtiyaçları ekseriyetinde kullanılmak üzere paylaşılacak.

TVR PLUS İLE ZAMAN KAZANIN

TV’de haber yayınlanırken, eş zamanlı olarak müşterilerinin istediği anahtar kelimeler yakalanarak anlık bildirim gönderme, kısa mesaj atma ve raporlama gibi uygulamalarda hizmet sunulabilecek. Binlerce kanalda yüz binlerce anahtar kelimenin takibine imkan sağlayan TVR Plus, youtube gibi web url’leri üzerinde de eş zamanlı işleme ve raporlama imkan verecek.

(FOTOĞRAF)

 

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