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Yaşam

Teletabiler geri dönüyor

Tinky Winky, Dipsy, Laa Laa ve Po dörtlüsüne sürpriz karakterler de katılacak

08 Nisan 2015 00:30

Çocuklar ve bebekleri 1997-2001 yılları arasında ekran başına kilitleyen Teletabiler geri dönüyor! BBC yapımı dizide Tinky Winky, Dipsy, Laa Laa ve Po dörtlüsüne sürpriz iki karakter daha katılıyor.

Başrole eklenmese de bu yeni karakterler konuşan trompet ve tubby telefon için kamera arkasında olacak. Yeni yapımında yetişkin kitleye de hitap edeceği konuşulan Teletabilerin konuşan trompet rolünde, sinemada kaba ve kusurlu tipleri canlandıran Jim Broadbent yer alacak. Tubby telefonu ise Absolutely Fabulous'tan tanıdığımız Jane Horrocks seslendirecek. 

Yıl sonunda yeniden başlayacak dizi BBC'nin açıklamasına göre tamamen "tazelenmiş ve modern" görünecek.

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Teletabilerçizgi filmTinky WinkyDipsyLaa Laapoo

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