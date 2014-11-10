Telepati 'bilim kurgu' olmaktan çıkıyor mu?

Telepati, sadece bilim kurgunun işidir diye düşünürüz. Ancak bilim insanları, bunu sadece bilim kurgu olarak düşünmeyip, herhangi bir dil kullanmadan beyinden beyine direk olarak bir iletişim kurmanın gerçekten mümkün olup olamayacağını araştırıyor. Washington Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, iki insan arasında “beyinden beyine direk bir iletişim” olabileceğine dair verilere ulaşıldı.

Geçtiğimiz yıl yapılan bir önceki araştırmada, araştırmacılardan biri başka birinin el hareketlerini kontrol edebilmek için beyin sinyallerini internet yoluyla gönderebilmeyi başarmıştı. Şimdi yapılan deney ise biraz daha karmaşık. Araştırmacılar yine, bir kişinin beyninden diğerine internet yoluyla sinyal gönderdi ve sinyaller diğerinin el hareketlerini kontrol etmek için kullanıldı.

ABD’nin saygın gazetelerinden Huffington Post’ta yer alan habere göre, çalışma Washington Üniversitesi Kampusu içindeki rastgele binalara yarım mil uzaklıklar halinde yerleştirilmiş 3 çift(toplamda 6 kişi) katılımcı üzerinde test edildi. Katılımcı çiftlerin beyinleri dışında birbirleriyle iletişime geçebilecekleri herhangi bir şeyin olmadığı deneyde şunlar gerçekleşti:

Sinyali gönderecek olan katılımcı, beyin aktivitelerini okuyacak ve elektrik titreşimlerini internet aracığıyla sinyali alması beklenen diğer katılımcıya gönderecek olan bir makineye bağlandı. Gönderici olan katılımcının beyninden gelen sinyal bir saniyeden az bir zaman içinde internet üzerinden eşleştiği beyne ulaştı ve ulaştığı kişinin el hareketlerini kontrol etmesini sağladı. Oluşturulan düzenekte, iki beyin arasında aktarılan bilginin doğru tepkiyi verme oranı %25 ila 83 arasında değişti.

Çalışmayı yürütenlerden, Washington Üniversitesi “Learning and Brain Sciences” Enstitüsü’nde bir araştırmacı olan Andrea Stocco, “Bu yeni çalışma beyinden beyin ara yüz paradigmasını ilk uygulamadan, sunulabilir bir teknolojiye yaklaştırdı” açıklamasında bulunurken, “Artık yöntemimizi tekrarladığımız gibi, gelen katılımcılarla güvenle çalıştığını da biliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Washington Üniversitesi’ndeki araştırma ekibi daha karmaşık beyin süreçlerini çözmek ve göndermek üzerine yapacakları sonraki araştırmalar için aldıkları 1 milyon dolarlık bir teşvikle bir beyinden diğerine yollanabilecek bilgi türlerini genişletmeyi amaçlıyor.

Araştırmacılar, bir gün beyin hasarına uğramış insanlar için potansiyel terapi amaçlı uygulamaların olabileceğine inanıyor. Stocco konuyla ilgili, “hasar görmüş beyinlerin iyileşme sürecinde sağlıklı bir kişinin beyin dalgalarını kullanmak ileride mümkün olabilir” açıklamasında bulundu.

Bu çalışma Plos One adlı bilim dergisinde yayınlandı.