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Koronavirüs

Telegraph: İngiltere'de bakanlar, çocuk ve genç nüfusu toplu olarak aşılamaya karşı çıktı

18 Temmuz 2021 08:25

İngiltere'de bakanların çocuklar ve gençleri içeren toplu yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılamasına karşı çıktığı belirtildi.

The Telegraph'ın haberine göre bakanlar, bunun yerine 12 ila 15 yaş arasında virüse karşı savunmasız gençleri ve 18 yaşına girmek üzere olanları aşılamaya hazırlanıyor.

Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi'nin (JCVI), riskler hakkında daha fazla kanıt bulunana kadar tüm çocukların aşılanmasına karşı çıktığı düşünülüyor.

Gazeteye göre yeni rehberde, Covid-19'a karşı savunmasız olarak kabul edilen veya virüse karşı savunmasız yetişkinlerle yaşayan 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklara aşı dozları sunulacak.

Rapora yanıt olarak İngiltere Sağlık Departmanı, "Bakanlar tarafından 12 ila 17 yaş arasındaki kişilere rutin olarak Covid-19 aşısı yapılıp yapılmaması konusunda herhangi bir karar verilmediğini" söyledi.

54 bin 674 yeni Covid-19 vakası bildiren İngiltere'nin ölüm oranı, yetişkin nüfusunun üçte ikisi tamamen aşılanmasına rağmen, dünyanın en yüksek ölüm oranları arasında.

Aşılama ve Bağışıklama Ortak KomitesiJCVICovid-19İngiltere
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