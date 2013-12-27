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Telegraph: Erdoğan görevde kalmaya çabalıyor

Telegraph: Yolsuzluk iddiaları hükümetin, emniyet ve yargının işlerini büyük ölçüde askıya aldı. Yargı ve emniyet Erdoğan'ın eski İslamcı müttefiki Fethullah Gülen'in kalesi halinde

27 Aralık 2013 09:14

Telegraph gazetesi için haber kaleme alan Richard Spencer, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın danun da isminin yolsuzluk soruşturmasına karışmasıyla "görevde kalmaya çabaladığını" öne sürdü.

Spencer, üç bakanın istifa etmesinin ardından Erdoğan'ın azimle savunma durumuna geçtiğini, ve hatta bir bakan da dahil olmak üzere kendisine çeşitli kişilerce yöneltilen istifa çağrılarını reddettiğini hatırlatıyor. BBC Türkçe'nin haberine göre, Spencer ayrıca savcıların Bilal Erdoğan'ın yönetim kurulu üyesi olduğu TÜRGEV'i incelediğini Erdoğan'ın kabul ettiğini yazıyor. Telegraph'ta yayınlanan haberde TÜRGEV tarafından Fatih Belediyesi'ne kiralanacak bir yurdun inşaat planlarına yapılan değişikliklerin de gözden geçirildiği hatırlatılıyor.

Erdoğan'ın TÜRGEV aracılığıyla kendisine ulaşılmaya çalışıldığını söyleyen Spencer'ın haberi şöyle devam ediyor:

"Yolsuzluk iddiaları hükümetin, emniyet ve yargının işlerini büyük ölçüde askıya aldı. Yargı ve emniyet Erdoğan'ın eski İslamcı müttefiki Fethullah Gülen'in kalesi halinde. Erdoğan büyük miktarda polisi görevlerinden aldı. Bunu yolsuzluk soruşturmasını engellemek için yaptığı iddia ediliyor. Üç bakan istifa ettikten sonra da kabineyi büyük ölçüde değiştirip kendine yakın kişileri hükümete dahil etti. Bunların arasında milletvekili olmayan bir İçişleri Bakanı da var.

Barış görüşmelerine yaklaşıldığı bir dönemde komşusu Suriye'deki muhaliflerin önemli bir müttefiki olan Türkiye'de görülen bu çatlağın ciddi uluslararası etkileri olabilir. Bunun sonucunda Türkiye'nin kuşkulu ilişkileri olan İran da olaylardan ikincil olarak etkilenebilir."

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